Dönerci veresiye isteyenlerden inanılmaz belgeler istiyor

Seyhan ilçesinde 7 yıldır mahalle arasında dönercilik yapan Mehmet Emin Özel (34) veresiye satıp parasını almadığı için, gelen müşterilerin veresiye teklifinde bulunmaması için ilginç bir yöntem geliştirdi. Özel, "veresiye için gerekli belgeler" listesi hazırlayarak bu listeyi iş yerinin her tarafına astı. Özel veresiye isteyenlerden, "kimlik fotokopisi, memur kefil, en az 3 kişi, iki biyometrik fotoğraf, ikametgah, sabıka kaydı, adına kayıtlı fatura, E sınıfı ehliyet, maaş bordrosu, sigara kullanmadığını gösteren sağlık raporu, kredi kartı olmadığını gösteren banka yazısı, en yakın cami imamından yeterlilik belgesi" istiyor, veresiye teklif edenlere bu listeyi gösteriyor. Listeyi gören müşteriler ise veresiye istemekten vazgeçiyor.

"Dönerin veresiyesi olmaz dediğimiz zaman kızıp küstüler"

Mehmet Emin Özel, bu yazının esnafı bıktıran, usandıran, yok dendiği halde sürekli veresiye isteyenler için hazırlandığını belirterek, "Bir dönerin veresiyesi olmaz dediğimiz zaman kızıp küsen insanlar için bu belgeler. Artık çareler söyleye söyleye tükendi. Biz de böyle bir yazı oluşturduk. Bu evrakları istiyoruz. Bu evrakları getirirlerse döner hediye. Hatta burada daha ekleme yapacaktık ama fazla abartmayalım istedik. Biraz da abartmışız ama epey bir yazı yazdık. Kimlik fotokopisinden, kefile kadar her şeyi yazdık. Eğer bunları getirirse birisi biz bunu Allah’a havale ediyoruz" dedi.

Özel, tepkilerin güzel olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bazıları belgeleri toplayıp getireceğim diyor. Oluyor da. Belgeleri toplamaya başladım diyenler var. Korkuyorum gelecek diye. O zaman ne yapacağım ben de bilmiyorum. Çok fazla veresiye isteyen var. En kötü 30-40 kişi veresiye istiyor. Mahalle arası ve kırsal kesim olduğu için böyle. Genellikle yok dediğimiz zaman küsüp gidenler olduğu için böyle bir şey uyguladık."

Dönerciye gelen müşteriler ise yazıyı görünce şaşırdıklarını belirterek, "Borçla alakalı. Bir yere borç verdiğin zaman resmi belgeler olacak. Dönercide olmaz ama. Dönercide veresiye olmaz. Şaşırdım görünce. 5, 10 TL’nin veresiyesi olmaz. İlk defa görüyorum ben" diye konuştular.