Donmuş göletteki kuğuları kurtaran işçiye ödül

Belediyede taşeron bir firma üzerinden görev yapan Altuntaş, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Fatih Erol, firma müdürü Ünal Çaycı ile Gümrükçüoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gümrükçüoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Trabzon'da son günlerde yoğun kar yağışı yaşandığını anımsatarak, "Uygarlık şehri Trabzon'da hayvan sevgisiyle kuğuları kurtaran Salim Altuntaş kardeşimiz bizlere çok değişik duygular yaşattı, sağ olsun, var olsun." dedi.

Trabzon halkı adına, bu davranışından dolayı Altuntaş'a teşekkür eden Gümrükçüoğlu, "O yoğun kar günlerinde yine aynı arkadaşlarımız, aynı amirlerimiz, parklarımızda, bahçelerimizde işlerinin yoğunluğuna rağmen hangi kuş yemsiz kalmışsa onlara zaman ayırıp onları beslemeye, hayvanların hayatta kalmasına gayret etti. O güzel sevginin bir tezahürü olarak sokaklarımızdaki hayvanlarımızın aç kalmamaları ve beslenebilmeleri için çalıştılar." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, Altuntaş'ın, amirlerinin ona aşıladığı "Canlıyı sevmek, onları da yaşatmak" sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini, kuğuların soğuktan ölmemeleri için gayret gösterdiğini belirtti. Gümrükçüoğlu, "Gayret gösteren Salim kardeşimiz, o buz gibi suyun içine girmek için bir an bile tereddüt etmeden çalışma elbiseleriyle birlikte suyun içine girdi ve o kuğuyu adeta kendi yavrusu gibi kucaklayıp, dışarıya alıp, hayatta kalması için hem ortamı hem de besinini temin etti. Bu canlı seven, onları ölümle karşı karşıya bırakmayan davranışı için biz kendisine çok teşekkür ediyoruz."

Gümrükçüoğlu'nun çeyrek altında altınla ödüllendirdiği Altuntaş, teşekkür ederek, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O gün sabah işe geldim. Hayvanları kontrol ederken, kuğuların donmak üzere olduğunu gördüm. Buzları kırmaya çalıştım. Üzerime su geçirmez tulumu giyip gölün içine girdim. Dışarı çıktılar, ürktüler. Onları aldım geldim, sıcak bir mekana götürüp bir iki gün orada sakladım. Gölün buzu çözüldükten sonra tekrar aynı şekilde göle bıraktık. O soğuk günlerde başta başkanımız ve diğer başkanlarım sürekli telkinde bulundular hayvanların korunması için. Benim yaptığım sadece bir insanlıktı. Herkesin yapmasını beklerim."