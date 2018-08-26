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Dönüş yoluna geçen tatilciler TEM'de yoğunluk oluşturdu

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler dönüş yoluna geçti. Tatilciler TEM otoyolu İstanbul istikametine yoğunluk oluşturdular.

  • İHA
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Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle tatilini memleketlerinde geçiren tatilcilerin dönüşü sürüyor. Tatilin ilk günlerinde Anadolu’ya doğru yoğun bir trafik oluşurken, bu kez İstanbul istikametine yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatlerinde yola çıkanlar TEM otoyolu Bolu Dağı geçişinde yoğun, akıcı bir trafik oluşturdular.
Polis ekipleri de TEM Otoyolu ve D/100 karayolunda denetimlerini arttırdı.

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