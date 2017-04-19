Down sendromlu milli yüzücünün hedefi Manş Denizi

Yüzme sporunda 21 senedir ulusal ve uluslararası müsabakalarda kulaç atan down sendromlu milli sporcu 35 yaşındaki Caner Ekin, katıldığı yarışmalarda önemli başarılar elde etti. İstanbul Boğazı'ndaki başarısıyla gündeme gelen Caner, engelli sporculara ve ailelerine rol model oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Caner'in, uluslararası alanda katılacağı bir proje üzerinde çalışıyor. Federasyon yetkilileri, milli sporcunun, Atlas Okyanusu'nun İngiltere ile Fransa'yı birbirinden ayıran kolu Manş Denizi'nde yüzmesi için ilgili ülkelerle görüşmelere başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulan proje kapsamında, Caner'in uluslararası başarısının yanı sıra dünyada rol model olması hedefleniyor.

"Manş Denizi'ni geçerek dünyaya rol model olacak"

Federasyon Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, Caner'in, yüzmede Türkiye'de örnek alınan bir sporcu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yakından takip ettiği sporcuyla bir arada olduklarını belirten Aydın, "Caner sayesinde ülkemizdeki milyonlarca engelli, yüzmeye başladı. Caner, ilk kez İstanbul Boğazı'nı geçen down sendromlu sporcu oldu, ardından 3 kez daha bu parkuru geçmeyi başardı. Caner sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olsun diye Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu projeyi sunduk. Caner inşallah Manş Denizi'nde yüzecek." ifadesini kullandı.

Aydın, proje çalışmalarının başladığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde inşallah Caner, Manş Denizi'ni geçerek dünyaya rol model olacak. Caner ümitsiz ailelere ümit oldu. Caner ülkemiz için çok önemli bir değer. Manş Denizi'ni de geçerek, bir engellinin sporla neler yapabileceğini göstermiş olacak. İnşallah biz de onun mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesiyle kilo verdi

Caner'in babası Savaş Ekin ise oğlunun 7-8 yaşlarındayken yüzmeyle tanıştığını ve aile olarak kendisinin eğitimle bir yerlere gelebileceğine inandıkları için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Öğretmenlerinin çok büyük emeği olduğuna işaret eden Ekin, Caner'in boğazda yarışacağı sırada eğitmen Osman Akdemir'in kendilerini cesaretlendirdiğini anlattı

Caner'i herkesin sahiplendiğini ve bu durumla gurur duyduğunu vurgulayan Ekin, oğlunun Manş Denizi'ni de geçmesini çok istediğini, bu konuda son kararı antrenörü ve federasyon başkanının vereceğini dile getirdi.

Baba Ekin, oğlunun böyle bir başarıya imza atmasından haz duyacağını kaydederek, "Dünyada şu ana kadar down sendromlu, engelli bir sporcu bu işi gerçekleştirmemiş. Caner, Manş'ı geçerse bu uluslararası büyük bir başarı olur. Hem ülkemizin popülaritesi artar hem de Türkiye'nin engellilere ne kadar değer verdiğini uluslararası platformda göstermiş oluruz. Tabii ki böyle bir projeyi çok önemsiyorum." değerlendirmesinde bulundu.