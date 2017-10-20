DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır, DSİ sonuçları sorgulama merakla araştırılıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 435 Mühendis, 6 Biyolog, 3 Tekniker ve 74 adet Büro Personeli olmak üzere toplam 518 adet sözleşmeli pozisyona personel alımı yapacak. Alım yapacağı pozisyonları ve şartları resmi internet sitesi üzerinden duyuran kurum, başvuruları 29 Eylül Cuma ve 8 Ekim Pazar tarihleri arasında aldı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar heyecanla belirtilen pozisyonlara uygun görülüp, görülmeyeceklerini beklemeye başladılar. Alımlar, 2016 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına bakılarak yapılacak. Bu sınavdan en yüksek puanı alan adaylar kuruma kabul edilecekler. DSİ sonuçları sorgulama ekranı haberimiz içerisinde sizlerle. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 6200 Sayılı Kanun’la 18 Aralık 1953 tarihinde kurulmuş ve 1954 yılında teşkilatlanmıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, Merkezi Yönetim Bütçesine tabii özel bütçeli yatırımcı bir kuruluştur.

DSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2016 KPSS ile yapılacak olan Devlet Su İşleri personel alımı başvurularını gerçekleştiren adaylar, sonuçları araştırmaya başladı. DSİ'nin yayımladığı takvime göre 518 personel alımı başvuru sonuçlaru bugün açıklanacak. Fakat sonuçlar henüz açıklanmadı. DSİ tarafından sonuçlar açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.

DSİ PERSONEL ALIMI

435 adet Mühendis, 6 adet Biyolog, 3 adet Tekniker ve 74 adet Büro Personeli olmak üzere toplam 518 adet sözleşmeli pozisyona “ 28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde Devlet Su İşleri tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2016 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak.

DSİ NEDİR?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 6200 Sayılı Kanun’la 18 Aralık 1953 tarihinde kurulmuş ve 1954 yılında teşkilatlanmıştır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, Merkezi Yönetim Bütçesine tabii özel bütçeli yatırımcı bir kuruluştur.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlıdır. Çevre ve Orman Bakanlığı 04/07/2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 645 sayılı KHK ile faaliyetlerini Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak yürütmektedir.