Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Düğün magandaları gözaltına alındı

KONYA'da, düğün konvoyunun geçişi sırasında tabanca ve otomatik tüfeklerle havaya ateş eden 4 kişi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, 8 Ekim Pazar günü, öğle saatlerinde merkez Karatay İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yakınlarının düğün evine gelen 4 kişi, konvoyun geçişi sırasında, ellerindeki tabanca ve tüfeklerle havaya rastgele ateş açtı. Çevredekiler, şüphelilerin etrafındaki onlarca kişiye rağmen dakikalarca ateş etme anını, cep telefonu kamerasına kaydederek, sosyal medyada paylaştı.
 
Durumu fark eden polis, yayınlanan görüntülerden yola çıkarak, havaya ateş açan 4 kişinin kimliğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen Mustafa K., Ali K., Yaşar E. ve Mustafa  A., 9 Ekim Pazartesi günü gözaltına alındı. Yapılan aramada, ruhsatsız 2 tüfek ve 3 tabanca ele geçirildi. Polis merkezinde ifadeleri alınan 4 kişi, serbest bırakılırken, şüpheliler hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda şüpheliler hakkında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kemal Kılıçdaroğlu 9 dakika sonra çark etti

Kemal Kılıçdaroğlu 9 dakika sonra çark etti

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA