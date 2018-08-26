Düğünde maganda kurşunu elektrik tellerini kopardı: 10 yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki düğünde, davetlilerin havaya ateş açması sonucu kopan yüksek gelirim hattındaki akıma kapılan 6'sı ağır 10 kişi yaralandı.
- DHA
Olay, akşam saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar köyündeki düğünde meydana geldi. Düğüne katılan davetlilerin havaya ateş açması sonucu yüksek gerilim hattı koptu. Kopan elektrik telinin düştüğü düğün alanında bulunan ve akıma kapılan 10 kişi yaralandı. Akıma kapılan ve yaralanan 10 kişi düğündeki konukların özel araçları ile Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılardan durumu ağır olan 6 kişi, Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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