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Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini hastanelik etti

Şanlıurfa'da Hasan Y. adındaki kişi, dünürünü kuma getirmesine karşı çıkan karısını sokak ortasında hastanelik etti.

  • DHA
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Hasan Y., gönül ilişkisi yaşadığı dünürü Zekiye A.'yı 8 çocuğunun annesi eşi Elif Y.'nin (46) üzerine kuma getirmek istedi. Elif Y. buna karşı çıkınca Hasan Y., sokak ortasında parke taşıyla eşini dövüp, burnunu ısırdı. Başına ve eline 23 dikiş atılan Elif Y., savcılığa başvurup eşinin tutuklanmasını istedi.
 
 
 
 

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