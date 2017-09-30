Dünya nüfusu yaşlanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 12,3'ünü 60 yaş ve üstündeki insanlar oluşturuyor. Dünya nüfusunda 60 yaş ve üstü kişilerin oranının 2030'da yüzde 16,5 ve 2050'de yüzde 22'ye ulaşması bekleniyor.

Doğurganlık oranlarının düşmesi ve tıptaki ilerlemelerle yaşlı nüfus artmaya devam ediyor.

BM'nin 2015'te yayımladığı rapora göre, 60 yaş ve üstü kişi sayısı ciddi artış gösteriyor. Bu sayının gelecek yıllarda daha da artması bekleniyor.

Dünyada 2015 yılı itibarıyla 60 yaş ve üstü 900 milyon kişi yaşıyor. Bu rakamın 2030'da 1,4 milyara, 2050'de 2 milyara ulaşması öngörülüyor. 2015'te 80 yaş ve üstü kişi sayısı 125 milyon olarak kayıtlara geçerken, bu rakamın 2050'de 434 milyon olacağı belirtiliyor.

Yaşlı nüfus 2050'den önce gençlerin sayısını geçecek

BM verilerine göre, 2015'te her 8 kişiden birini 60 yaş ve üstü kişiler oluştururken, 2030'da her 6 kişiden birinin 60 yaş ve üstü olması bekleniyor.

Yaşlı nüfusun 2030'a gelmeden 0 ila 9 yaş çocuk nüfusunu, 2050'ye kadar da 10 ila 24 yaş genç nüfusu geçeceği tahmin ediliyor.

Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus daha fazla

Dünyada en fazla yaşlı nüfusuyla Japonya dikkati çekiyor. Japonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılında ülkede 100 yaşını aşanların sayısı 65 bine ulaştı.127 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 33'ünü 60 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor. 2055'te yaşlı nüfus oranının yüzde 40'ı geçmesi bekleniyor.

Dünya nüfusunda en hızlı yaşlanma oranı Japonya'nın ardından Avrupa ülkelerinde görülüyor. Halihazırda en fazla yaşlı nüfusa sahip bölge Avrupa kıtası. Avrupa'da nüfusun yüzde 25'i 60 yaş ve üzerinde. 2050 yılında Afrika hariç tüm bölgelerde 60 yaş üzeri nüfusun yüzde 25'i aşması bekleniyor.

Almanya'da 2015'te genel nüfusun yüzde 28'ini 60 yaş ve üstü kişiler oluşturdu. İtalya'da bu oran Almanya gibi yüzde 28 olurken, Finlandiya'da yaşlı nüfus oranı yüzde 27 olarak kayıtlara geçti. Portekiz, Bulgaristan, İsveç, Letonya, Malta, Fransa, Danimarka ve Hırvatistan yaşlı nüfusun yüksek olduğu diğer ülkeler arasında yer alıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT), 2015 yılı raporuna göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 80 yaşın üzerindekilerin sayısı 26,7 milyona ulaşırken, yaşlı nüfusun yaklaşık 3'te 2'si kadınlardan oluşuyor.

Avrupa'da 80 yaşın üzerindekilerin nüfusa oranının en yüksek olduğu ülke İtalya. 80 yaşın üzerindekilerin oranı İtalya'da yüzde 6,5, Yunanistan'da yüzde 6,3, İspanya'da yüzde 5,9 ve Fransa'da yüzde 5,8'i buluyor.

Uzmanlar, Avrupa'da nüfusun yaşlanmasına ilişkin iki ana husus üzerinde duruyor. İlki doğum oranlarının düşük olması. İkincisi de tıptaki ilerlemelerin ve gelişen yaşam standardının ortalama ömür süresini uzatmasıyla yaşlı nüfusun giderek artması.

Yaşlı nüfus kentlerde kırsal kesime göre daha hızlı artıyor. Dünyada 2000-2015 arasında 60 yaş ve üstü kişi sayısı kentlerde yüzde 68 oranında yükselirken, kırsal bölgelerde bu oran yüzde 25 artış gösterdi.