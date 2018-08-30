Dünya Şampiyonu Hamza Bakır, eğitimin önemini vurguladı

Güreşte Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Hamza Bakır, aynı zamanda lise eğitimine devam eden başarılı bir öğrenci. Yenidoğu Okullarında yüzde 100 sporcu bursuyla okuyan 12. sınıf öğrencisi Hamza Bakır, başarılı bir sporcu olmak için okul hayatını sona erdirmenin doğru bir karar olmadığına değinerek; başarılı bir sporcu aynı zamanda iyi bir öğrenci olabilir. Bunun için sporcunun buna inanması gerekiyor, diyerek genç sporculara önemli tavsiyelerde bulundu. Eğitimiyle ilgili olarak temel hedefinin, Beden Eğitimi Spor Bölümünü bitirerek kendi çalıştığı alanda devam etmek olduğunu ileten Hamza Bakır, genç sporcuların eğitimlerine devam edebilmesi için okul, aile ve arkadaş çevrelerinde de destek görmesi gerektiğinin altını çizdi. Kendisinin de eğitim ve sporu başarıyla bir arada devam ettirebilmesinde ki en önemli sebebin aile fertleri ve Yenidoğu Spor Kulübü Başkanı Kemalettin Dirik’in desteği olduğunu vurguladı.

Dünya Şampiyonu Hamza Bakır, başarıya giden süreçte zorlu bir mücadele verdiğini söyleyerek yenilgilerin ardından başarının kazanılacağını, bunun için pes etmeden kararlı ve disiplinli bir çalışma programı uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Dünya Şampiyonu olarak İstiklal Marşının okunması ve Ay Yıldızlı bayrağımızın göndere çekilmesini sağlayan Hamza Bakır, bu duygunun eşi benzeri olmadığını ifade ederek duygularını paylaştı.

Asıl hedefinin büyüklerde Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu olduğunu belirten Hamza Bakır’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.