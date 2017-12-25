Dünyaca ünlü Yeni Zelandalı müzisyen Lorde, İsrail konserini iptal etti!
Dünyaca ünlü Yeni Zelandalı müzisyen Lorde, insan hakları ihlalleri nedeniyle Haziran'da Tel Aviv'de vereceği konseri iptal ettiğini duyurdu.
Dünyaca ünlü Yeni Zelandalı müzisyen Lorde, daha önce Haziran'da duyurduğu Tel Aviv konserini iptal ettiğini duyurdu.
Lorde kararını açıkladığı bildiride 'şu anda doğru karar' ifadelerine yer verdi.
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından yaşanan gösterilerde İsrailli asker ve polislerin sert tutumu insan hakları tartışmalarına neden olmuş ve Filistin yanlısı gruplar ünlü şarkıcıya konserini iptal etme çağrısı yapmıştı.
Daha önce Roger Waters ve Elvis Costello gibi isimler de insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail'de verecekleri konserleri iptal etmişlerdi.
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