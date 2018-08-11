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Dünyada başka bir örneği yok

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe Yaz Okulu kapanış programında konuşan Prof. Dr. Şeref Ateş “Amacımız barış kültürünü yaygınlaştırmak. Okulumuzun dünyada başka bir örneği yok” dedi. 

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından bu yıl 9.su gerçekleştirilen ve 118 ülkeden bin öğrenciyi Türkiye’de buluşturan Türkçe Yaz Okulu, kapanış programı ile sona erdi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda ‘Güzel Bir Dünya İçin Türkiye’de El Ele’ sloganıyla gerçekleştirilen programın kapanışında konuşan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, amaçlarının dünyada barış kültürünün yaygınlaşması için faaliyetler yapmak olduğunu belirterek “Dünya gençlerini Türkiye’de buluşturarak sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu göstermektir.” dedi.

118 ÜLKEDEN BİN ÖĞRENCİ 

57 kültür merkezi ve üniversiteler bünyesindeki ofisleriyle  yılda binden fazla faaliyet yaptıklarını kaydeden Ateş, bu faaliyetlerin içerisinden en önemlisinin Türkçe Yaz Okulu olduğunu anlattı.Ateş, bu sene 118 ülkeden yaklaşık bin kişinin katılımı ile gerçekleştirdikleri yaz okulunun dünyada başka bir örneğinin olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Çünkü bu programı eş zamanlı olarak standart bir kalitede 32 üniversiteyle işbirliği halinde gerçekleştirdik. İkincisi tıpkı ecdadımızın tüm insanlığa barış ve huzur götürdüğü gibi tüm dünyadan gençleri dil, din, ırk ve coğrafya farkı gözetmeksizin programımıza dahil ettik. Bir aylık eğitim sürecinde yaşayarak gördünüz ki dünyamızın tüm coğrafyalarından gelen gençler bir arada eğitim alıp ortak paylaşımlarda bulunabiliyorlarmış. Bu programda ortak paylaşımlar Türkçe olarak da yapılabiliyormuş.” Kapanış programında bir araya gelen bin yabancı genç, Ateş ile öz çekim yaptı. 

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