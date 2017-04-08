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Dünyada çok az görülüyor: Adana’da ortaya çıktı

Dünya üzerinde çok az rastlanan siyah flamingo Adana’da Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme sahasında objektiflere takıldı.

  • İHA
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Flamingolar, sığ suların çok uzun bacaklı, eğri ve uzun boyunlu, küçük kafalı, beyaz-kırmızı tonlarında tüylere sahip su kuşları olarak biliniyor.

Tüylerindeki kırmızı-rosa renk tonları, yedikleri yiyeceklerin içerdiği karotin miktarına göre değişiyor. Çok az karotin içerikli besinler aldıklarında ise beyaz tüylere sahip oluyorlar. Ancak vücudundaki genetik bozukluktan dolayı siyah ya da koyu kahverengi renge sahip olan siyah flamingolar dünya üzerinde çok da nadir olsa görüntülenebiliyor.

Dünya üzerinde ender rastlanan siyah flamingo bu yıl Adana’da Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından görüntülendi.

5 Nisan 2017 tarihinde Adana’da görüntülenen siyah flamingo 2015 Mart ayında ve 2016 yılında Kıbrıs’ta görüntülenerek büyük bir medya ilgisine sebep olmuştu. Dünyada tek olabileceği düşünülen bu flamingo önceki yıllarda ise İsrail’de görüntülenebilmişti.

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