Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Dünyanın en aptal sürücüsünün sebep olduğu feci kaza

Otoyolda çıkışı kaçıran sürücünün yaptığı akıl almaz hata inanılmaz bir kazaya sebep oldu.

Haberin
videosu
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki sürücüye büyük tepki geldi. Çin'de yaşanan kaza otoyolda bulunan kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.  

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin katlettiği anne ve 4 evladının acısı dinmiyor

Teröristlerin katlettiği anne ve 4 evladının acısı dinmiyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Avrupa'nın en çok kupa kazanan hocaları!

Avrupa'nın en çok kupa kazanan hocaları!

Diyarbakır Stadı'nın yapımı tamamlandı

Diyarbakır Stadı'nın yapımı tamamlandı

SON DAKİKA

YSK: 4 adayın başvurusu kabul edildi, 3 adaya ret

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA