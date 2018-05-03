Dünyanın en aptal sürücüsünün sebep olduğu feci kaza
Otoyolda çıkışı kaçıran sürücünün yaptığı akıl almaz hata inanılmaz bir kazaya sebep oldu.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki sürücüye büyük tepki geldi. Çin'de yaşanan kaza otoyolda bulunan kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
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