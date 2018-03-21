Dünyanın en pahalı çikolatası görücüye çıktı

Dünyanın en pahalı çikolatası, Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen bir çikolata fuarında görücüye çıktı. Tasarımcı Daniel Gomez tarafından hazırlanan çikolata 'Dünyanın en pahalı çikolatası' olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Çikolatanın fiyatı ise 9 bin 489 dolar olarak belirlendi.

Reuters'in haberine göre Elmas şeklinde tasarlanan çikolata, yenilebilir altınlarla kaplı. Görselliği ile dikkat çeken çikolata için Madagaskar'dan toplanan vanilya, safranlı dolgu, yenilebilir altın pullar, beyaz trüf kullanıldı.

Çikolatanın kutusu da 5500 adet Swarovski kristali ile oluşturuldu.

Tasarımcı Daniel Gomes, elmas şeklinde ürettiği bu sanat eserinin Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en pahalı çikolatası olarak sertifikalandırıldığını söyledi.