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Dünyanın en yaşlı radyo sunucusu İsveçli Östlund öldü

Dünyanın en yaşlı radyo sunucusu ve İskandinav ülkelerinin en yaşlı insanı İsveçli Alice Östlund, 111 yaşında öldü.

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Dünyanın en yaşlı radyo sunucusu ve İskandinav ülkelerinin en yaşlı insanı İsveçli Alice Östlund, 111 yaşında öldü.

İsveç devlet radyosu SR, Östlund'un Norveç'in Trollhättan kentinde, kaldığı huzurevinde gece yarısı öldüğünü duyurdu.

1906'da İsveç'in Halsingland kentinde doğan Alice Östlund, çok iyi bir radyo dinleyicisi olarak tanınıyordu. 2007'de 101 yaşındayken İsveç devlet radyosunda program sunucusu olarak göreve başlayan  Östlund, dünyanın en yaşlı radyo sunucusu olmuştu.

Östlund, radyoda sunduğu bir programda uzun yaşamanın sırrını şöyle açıklamıştı:

''Zamanında yenen ve sağlıklı yiyeceklerden oluşan öğünler, her zaman pozitif düşünmek ve çok sıkı çalışmak.''

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