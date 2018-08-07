Dünyanın ilk doğal yer altı müzesi Kapadokya’ya yapılıyor
Kapadokya dünyada bir benzeri daha olmayan kayadan oyma doğal yer altı müzesine kavuşuyor.
Avanos ilçesi yakınlarında, peribacaları arasında hizmet sunacak Kapadokya Müzesi milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lavların oluşturduğu tüf kaya zemin oyularak inşa ediliyor. Müze, etnografik ve tematik eserlerin teşhiri ile ziyaretçilerine yer altındaki doğal ortamda görsel şölen sunarak Anadolu’nun geçmişine ışık tutacak. Üzerinde endemik bitkilerin yetişeceği doğal ortama sahip, 50 bin metrekare açık alan, 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak müzede, bin 500 metrekare büyüklüğünde teşhir alanının yanı sıra çok amaçlı konferans salonu, oyun atölyeleri bulunacak. Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz “Tamamen doğayla barışık bir ekomüze, çatısında endemik bitki yetişiyor, içinde demir çimento kullanılmadı, tamamen doğal bir yapıdan ibaret, dünyadaki tek örnek.” dedi.
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