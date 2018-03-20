Dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı öldü

Kenya'daki Ol Pejeta Koruma Bölgesi'nden yapılan açıklamada Sudan'ın 'asaleti ve gücü nedeniyle çok sayıda kişinin kalbini fethettiği' söylendi.

45 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada 45 yaşındaki Sudan'a sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle dün ötenazi uygulandığı açıklandı.

Sudan'ın son anlarında ayağa kalkamadığı, kasları ve kemiklerinin zarar gördüğü, derisinde büyük yaralar olduğu ve arka sağ ayağında derin bir enfeksiyon olduğu belirtildi.

Ol Pejeta Koruma Bölgesi'nin CEO'su Richard Vigne " Kendi türünün mükemmel bir temsilcisiydi. O, sadece gergedanların küresel çapta karşı karşıya olduğu kötü durum hakkında değil, sürdürülemez insan faaliyetleri nedeniyle soylarının tükenmesi ile karşı karşıya kalan binlerce diğer tür için de farkındalık yaratma amacıyla yapılan işlerdeki katkısıyla hatırlanacak" dedi

DÜNYADAKİ SON KUZEY BEYAZ GERGEDANLAR İKİ DİŞİ

'Sudan' on yıllardır süren kaçak avcılık sonucu bu alt türün soyunu devam ettirme çabalarının öneli bir parçasıydı.

Teorik olarak Sudan'ın ölümüyle birlikte kuzey beyaz gergedanların soyları tükenmiş oldu ancak Sudan'ın hayatta olan 27 yaşında 'Najin' adlı dişi yavrusu ve Najin'in 17 yaşındaki yavrusu 'Fatu' hayatta.

TİNDER'DA EŞ ARIYORDU

Son kuzey beyaz erkek gergedan Sudan için geçen sene çöpçatanlık uygulaması Tinder'da da bir yardım kampanyası çerçevesinde 'Dünyanın Evliliğe En Uygun Bekarı' şeklinde bir profil sayfası da açılmıştı.

Vahşi doğada doğan Sudan adını dünyaya geldiği Afrika ülkesi Sudan'dan alıyor.

Önce çok küçük yaşta Çekya'daki bir hayvanat bahçesine konulan Sudan 2009'da üreme yeteneğini kaybetmemiş 2 dişi ve 1 erkek kuzey beyaz gergedanla birlikte Kenya'ya götürümüştü. Gergedanlar 24 saat süren silahlı koruma ve özel bir beslenme programına rağmen üreyememişti.

Koruma Bölgesi'nden yapılan açıklamada da "Ancak çiftleştikleri görülse de başarılı bir hamilelelik gerçekleşmedi" dendi. Diğer erkek kuzey beyaz gergedan 'Suni' doğal sebeplerle 2014'te ölmüştü.

KUZEY BEYAZ GERGEDANLARIN SOYU İÇİN UMUT HÜCRE TEKNOLOJİSİNDE

Sudan'ın ' iki dişinin babası olması nedeniyle kendi türünün hayatta kalmasına öenmli şekilde katkı yaptığını' belirten Koruma Bölgesi " Ek olarak dün onun genetik materyalleri toplandı. Bunlar gelecekte kuzey beyaz gergedanların gelişmiş hüceresel teknolojilerle yeniden üretimi için umut veriyor" dendi.

Açıklamda "Bu alt türü koruma konusundaki son umut hayattaki 2 dişi kuzey beyaz gergedandanın yumurtalarını kullanarak laborotuvar ortamında döllenme teknikleri geliştirmeye bağlı. Erkek beyaz kuzey gergedanların saklanan sperlemleri ile güney beyaz dişi gergedanların taşıyıcı anne olmalarında yatıyor" ifadeleri kullanıldı.

AFRİKA'DA SADECE 20.000 BEYAZ GERGEDAN KALDI

Kuzey beyaz gergedanları bir zamanlar Çad, Sudan, Uganda, Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde özgürce dolaşıyordu.Ancak özellikle 1970'li ve 1980'li yılalrdaki avcılık soylarını büyük oranda yok etti.

Yakın kuzenleri güney beyaz gergedanlar ve siyah gergedanlar da boynuzları için kaçak kavcıların tehdidi altında.

Afrika kıtasında yaşayan yaklaşık 20.000 beyaz gergedanın kaldığı sanılıyor. Bu sayı bir yüzyıl önce 100'ün altındaydı ancak 20. yüzyılın ortalarında Güney Afrikalı çevreci Ian Player'ın çabaları beyaz gergedanların sayılarının artması ile sonuçlandı.

(sputnik)