Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu'ndan acı haber geldi. Sarıoğlu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının eşi Elif Sarıoğlu şunları söyledi: Eşim yıllar önce baypass ameliyatı geçirmişti. Düne kadar ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Ama dün bazı sıkıntıları ortaya çıktı. Hastane kaldırdık ama bu sabah kaybettik" dedi.

(Hürriyet)