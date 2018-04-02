Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki usta oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu'ndan acı haber geldi. Sarıoğlu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının eşi Elif Sarıoğlu şunları söyledi: Eşim yıllar önce baypass ameliyatı geçirmişti. Düne kadar ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Ama dün bazı sıkıntıları ortaya çıktı. Hastane kaldırdık ama bu sabah kaybettik" dedi.
(Hürriyet)
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