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Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki usta oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu'ndan acı haber geldi. Sarıoğlu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının eşi Elif Sarıoğlu şunları söyledi:  Eşim yıllar önce baypass ameliyatı geçirmişti. Düne kadar ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Ama dün bazı sıkıntıları ortaya çıktı. Hastane kaldırdık ama bu sabah kaybettik" dedi.
(Hürriyet)
 
 

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