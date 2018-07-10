E devlet’ten yeni hizmet İmar Barışı başvuru ve icra dosyası sorgulama E devlet giriş ekranı! Binlerce kişi Google arama motoru üzerinden E-Devlet giriş ile imar barışı kayıt başvurusu ve sorgulaması, dernek sorgulama, icra dosyası sorgulama, doğum yardımı başvuru sonucu sorgulama ve tarihçeli yerleşim yeri ve diğer adres belgesi sorgulama hizmetlerini araştırmaya başladı. Peki e devlet İmar barışı sorgulama nasıl yapılır?e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan sistemler ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedefleniyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İMAR BARIŞI KAYIT BAŞVURUSU VE SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Bu hizmeti kullanarak, imar kurallarına aykırı yapılarınız için kayıt başvurusunda bulunabilir ve başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.

eDevlet giriş ile imar barışı kayıt başvurusu ve sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz mümkün. eDevlet'e giriş yaptıktan sonra, arama kısmına 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' ya da 'İmar Barışı' yazdığınız taktirde, ilgili kısımda karşınıza gelen seçeneklerde imar barışı kayıt başvurusu ve sorgulama sayfası çıkacaktır.

E DEVLET GİRİŞ İLE İCRA DOSYASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bu hizmet aracılığı ile yurt içi mahkemelerde adınıza açılmış ve taraf olduğunuz icra dosyalarını listeleyebilir ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

eDevlet giriş ile imar barışı kayıt başvurusu ve sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz mümkün. eDevlet'e giriş yaptıktan sonra, arama kısmına 'Adalet Bakanlığı' ya da 'İcra dosyası sorgulama' yazdığınız taktirde, ilgili kısımda karşınıza gelen seçeneklerde icra dosyası sorgulama sayfası çıkacaktır.

E-DEVLET NEDİR?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan sistemler ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedefleniyor.

E-DEVLET'İN FAYDALARI NELERDİR?

Zamandan kazanç sağlar, maliyetler düşer ve verimlilik artar, memnuniyet artar, ekonomik gelişim desteklenir, bireysel katılım artar, kağıt kullanımı azalır, kamu ile olan işlemler evden çıkmadan halledilebilir. Güven ortamını sağlar, vatandaşın devletle ilişkisini güçlendirir, hem kamu hem de vatandaş için karar almada kolaylık ve hız sağlanır.

E-DEVLET NASIL KULLANILIR?

Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması ile pek çok entegre elektronik hizmeti aynı adresten alabilirsiniz. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.