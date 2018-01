E Okul giriş VBS öğrenci karne notu sorgulama 2018 E Okul VBS takdir teşekkür hesaplama

E Okul giriş işlemi takdir-teşekkür hesaplama nasıl yapılır? E Okul öğrenci giriş Veli bilgilendirme sistemi VBS işlemi nasıl olur? E Okul VBS giriş ekranı sorunsuz bir şekilde nasıl görüntülenecek? E Okul ile öğrenci not sorgulama ve sınav sonuçları öğrenme işlemi nasıl olur? Öğrencilerin devamsızlık hakkı kaç gün? soruların yanıtları aranmaya başlalndı. E Okul VBS giriş ekranı son günlerin popüler adresi oldu. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının öğretmenler tarafından sisteme girilmesi dolayısıyla E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni ziyaret eden vatandaşlar, sorgulamalarını sürdürüyor. Karne not ortalaması ve devamsızlık gibi bilgilerin kolayca görüntülenebilecek. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi okulların kapanmasına 10 günden az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı'nın en çok ziyaret edilen sayfaları arasında yer alıyor. Öğretmenlerin not girişi, öğrenci ve velilerin ise not görüntüleme işlemi için giriş yaptığı E Okul'da, devamsızlık, karne ortalaması, performans notları gibi kısımlar da yer alacak. İşte E Okul sistem ne zaman kapanacak sorusuyla ilgili detaylı bilgiler...



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş esnasında yaşanan sıkıntılar, öğrenci ve velilerin sisteme erişememesi ile sonuçlanmaktadır. Sistemin yoğunluğu nedeniyle dönem dönem erişim problemi yaşanan E-Okul VBS ekranına mobil uygulamalar ile kolayca giriş yapılabilmektedir.



Haberimizin aşağı bölümlerinde detaylı olarak bilgilendirmesini yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul mobil uygulamasını akıllı telefonunuza kurarak, sisteme kolayca giriş yapabilirsiniz.



Önemli Not: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi uygulamanın haricinde geliştirilen uygulamalar, hem telefonunuza zarar verebilir hem de kişisel bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesiyle sonuçlanabilir.



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ÇOK ÖNEMLİ E-OKUL UYARISI



Milli Eğitim Bakanlığı, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığıyla öğrenci velilerine önemli bir duyuru gerçekleştirdi. İşte, bakanlığın yayımladığı o duyuru;



"Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul’ dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir."



MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM



Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.







E-OKUL GİRİŞİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?



Karne notu ve not ortalaması görüntüleme ekranı, karneler dağıtılmadan önce öğrenciler tarafından kontrol edilebilecek.



Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.



Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.



Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.



Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.



e OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



E-Okul sistemi, 2007 yılında geliştirilmiş ve hizmete açılmış olan, okul idarelerinin, öğretmenlerin ve öğrenci ile velilerin ayrı ayrı girebilme şansı olan web tabanlı bir yazılımdır. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, hem velileri öğrencilerin başarı durumunu takip edebilmesini daha da kolaylaştırmış, hem de birçok işlemden doğabilecek olan zaman kayıplarının büyük ölçüde önüne geçmiştir.







E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.



E OKUL ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?



2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete açılan e-okul veli bilgilendirme sistemi, ilk hizmet veriş yıllarında birçok kötü geri dönüşle karşılaşmıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu eksikliklerin üzerinde durması ve E-Okul sistemini sürekli geliştirmeye çalışması sayesinde bugün hem veliler ve öğrenciler arasında çok popüler, hem de iyice gelişmeye devam ediyor.



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin velilere ve öğrencilere erişimini sağladığı bilgiler sayesinde, artık velilerin öğrencilerin durumu hakkında bilgi almak ve durum değerlendirmesi yapmak, plan program hazırlamak için veli toplantılarını beklesine gerek kalmadı. Veli, öğrenci ve öğretmenler arasındaki iletişim kuvvetlendi, bu da öğrencilerin genel durumuna yansıdı.



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden, veliler ve öğrenciler öğrencinin kaydının silinmesi veya alınması, öğrencinin başka okula nakli gibi bilgileri dahi sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Ayrıca, okul idaresi yönetimleri öğrencilerin başarı grafiklerini ve davranış durumlarını görüntüleyip, çeşitli uyarılarda bulunabiliyorlar. Ayrıca, bütün derslerin yazılı ve sözlü sınav tarihleri ve sınav notları, yıl sonu başarı puanları, şube puan ortalamaları, sürekli güncel bir şekilde takip edilen devamsızlık durumu, davranış notları E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilir.



E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?



Veli, öğretmen ve öğrenciye sağladığı bütün kolaylıkları anlattığımız E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yapıp, öğrenciniz hakkında a’dan z’ye bütün güncel bilgileri alabilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra üst kısımda açılan veli bilgilendirme kısmında sizden istenen alanları doldurmanız gerekiyor. Öğrencinin T.C. kimlik numarası, harf ve rakamlardan oluşan güvenlik kodunu istenilen alanlara girmeniz gerekiyor. Bu bilgileri girip giriş seçeneğine tıkladıktan sonra E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapmış oluyorsunuz. Güvenlik kodunu anlayamama, karışık yazılmış rakam ve harfleri tam olarak seçememe gibi durumlar için ise sisteme yenile butonu konulmuş durumda, sorun çıktığı anda bu butonu kullanıp yeni bir güvenlik kodu alabiliyorsunuz.



Öğrencilerin ortak düzenlenen veya okullarında öğretmen ve idari yönetim tarafından sınavların sonuçlarına, yukarıda bahsettiğimiz adımları izleyerek sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili başlıklardan ulaşabiliyorsunuz.



IOS ve Android işletim sistemli bütün akıllı telefon ve tabletlerde de E-Okul Mobil uygulamasını kullanıp özelliklerinden yararlanabilmek mümkün, yine aynı şekilde tüm sınav sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. E-Okul Mobil’i Android destekli cihaz kullanıcıları Google Play store aracılığıyla, IOS kullanıcıları ise AppStore aracılığıyla indirebiliyor. E-Okul Mobil uygulamasını bahsettiğimiz elektronik mağazalardan arama yapıp indir seçeneğine tıklayarak indirebilirsiniz, daha sonra otomatik olarak cihazınıza yüklenecektir.



E-OKUL İLE TAKDİR, TEŞEKKÜR HESAPLAMA



2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dönem sonuna yaklaşılmasıyla notlarını öğrenen öğrenciler, diğer yandan da takdir veya teşekkür alıp, alamayacaklarını öğrenebilmek için; takdir-teşekkür hesaplamanın nasıl yapılacağını araştırıyor. Öğrencilerin takdir-teşekkür hesaplamalarını yapabilmeleri için öğretmenlerin dönem notlarının tümünü e-Okul sistemine girmeleri gerekmektedir. Tüm ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler.



Öğrencilerin devamsızlık hakkı kaç gün?



Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.