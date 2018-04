E Okul VBS not öğrenme ve devamsızlık sorgula E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş işlemi

E Okul nedir VBS sistemine nasıl giriş yapılır? EOkul Veli Bilgilendirme Sistemi ile not devamsızlık ve sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Okullar ne zaman kapanacak? E Okul şifresi nereden alınır? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonu tatiline sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren okullarda eğitim hayatına devam eden öğrenciler, yoğun bir tempoda sınavlara hazırlanıyor. Öğrenciler ve aileleri okullarda uygulanan yazılı sınavların sonucunu ve öğretmenlerin verdiği sözlü notlarını merak ediyor. MEB bünyesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin sınav sonucu ve sınav tarihi gibi bilgilerini öğrenmek ise çok kolay, bakanlığın en çok tercih edilen ve büyük kolaylık sağlayan sistemi e-Okul üzerinden birkaç basit işlem yararak bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgilerin sorgulandığı e-Okul sistemi, ikinci dönemin başlaması ve sınavların yapılmaya başlaması ile yeniden yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir hizmeti olan, öğrenci ve velilerin yararlandığı, güncel sınav ve not bilgilerine kolayca erişilebilen bir sistem. Son günlerin en çok konuşulan bu uygulamasına nasıl giriş yapılacağını bilmeyenler ise konu hakkında araştırma yapıyor. İşte E Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi giriş işlemi ve not sınav sonuçları sorgulama ekranı...









E OKUL NEDİR?



E-Okul sistemi; öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin kullanımına açıktır. Sistem üzerinden öğretmenler not girişlerini yaparlar. Veliler ve öğrenciler de not bilgilerini E-Okul ile sorgulayabilirler. E-Okul; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, öğrencinin aldığı belgeler gibi bilgileri içerir. Bunlar dışında sistemde bulunan şube not ortalaması ile öğrencinin sınıf içerisindeki genel durumu karşılaştırılabilir.



E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



E-Okul’a giriş için iki seçenek yer alır. Bunlar; E-Okul veli bilgilendirme sistemi ve E-Okul yönetim bilgi sistemidir. Veli bilgilendirme sistemi, veliler ve öğrenciler tarafından kullanılır. Giriş için, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası yeterlidir.



E-Okul yönetim bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul tarafından kendilerine verilen şifre ile giriş yapabilirler.









E-OKUL’DA HANGİ BİLGİLER BULUNUR?



Haftalık ders programı; Ders saatleri, hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.

Devamsızlık bilgisi; Hangi günlerde okula gidildiği ya da gidilmediği takip edilebilir.

Sınav tarihleri; Okul tarafından sınav takviminin ilan edilmesiyle sınav tarihlerine ulaşılabilir.

Not bilgisi; Öğretmenler tarafından notların sisteme girilmesiyle, ders notları görülebilir.

Bu bilgiler dışında; dönem içinde alınan belgeler, diploma puanı, okunan kitaplar, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon izin bilgisi ve pansiyon yemek menüsüne de ulaşılabilir.



E-OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA



Dönem sonunun yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işlemi merak edilir. Takdir-teşekkür hesaplama işlemi, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğrenciye ait tüm ders notlarının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Ders notları yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Öğrencinin dönem sonunda hangi belgeyi alacağını yıl sonu başarı puanı belirler.

Dönem sonunda yıl sonu başarı puanı;

- 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi

- 85,00 - 100 puan aralığında olanlar öğrenciler de takdir belgesi almaya hak kazanırlar.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



18 Eylül’de başlayan 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için ilk dönem, 19 Ocak’ta sona erecek. Yarı yıl tatili, 2 Şubat’a kadar sürecek. İkinci dönem ise 5 Şubat’ta başlayıp, 8 Haziran 2018 tarihinde son bulacak.



E-OKUL’DA HANGİ SORGULAMALAR YAPILABİLİR?



Sistemde yukarıda bahsettiğimiz durumların yanında, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları ve duyurulara ulaşılabilir.



E OKUL DEVAMSIZLIK BİLGİSİ



E Okul aracılığı ile sorgulanabilen hizmetlerden biride devamsızlık durumu öğrenme. Veliler, çocuklarının devamsızlık durumuna sistem üzerinden oldukça kolay bir şekilde erişebilirler. İşte Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre devamsızlık hakkında bilinmesi gerekenler...



Devamsızlıkta özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hallerde bir sınav eksiğiyle verilebilecek.









Ancak üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olanlar ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla, toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanacak.



Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, derslere devam edemeyecek. Bu öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında okula devam ettirilecek. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi yanında yönetmelik değişikliğiyle, açık öğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine de gönderilebilecek.