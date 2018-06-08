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E-5 otoyolunda sapağı kaçıran taksici trafiği tehlikeye atarak geri geri gitti

E-5 otoyolu Kartal mevkiinde sapağı kaçıran taksici bir süre geri geri gitti. Trafiği tehlikeye atarak faciaya davetiye çağıran taksi sürücüsü kameralarca kaydedildi.

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Kartal'da meydana gelen olayda Kartal'dan Pendik istikametinde seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü E-5 Karayolu'nda sapağı kaçırdı. Bunun üzerine sağa çekip geri geri giderek yan yola girmek istedi. O esnada yan yoldan gelen araçlar sürücüyü uyarmak için korna çalmaya başladı.
 
Korna seslerine de aldırış etmeyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokarak geri geri ilerlemeye devam etti. Daha sonra olduğu yerde beklemeye başlayan sürücü, yan yola giremeyeceğini anlayınca Pendik istikametine devam etti. E-5 karayolunda yaşanan tehlikeli anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde taksi şoförü bir süre geri geri gidiyor. Ardından sürücülerin korna seslerine aldırış etmeden sapaktan içeri giriyor. 

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