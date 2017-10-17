EBA giriş ekranı! EBA kursları başladı

EBA, öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve zengin, etkileşimli içeriklere sahip olan bir sosyal eğitim platformudur. Çevrimiçi sosyal eğitim platformu olan EBA, öğrenciler dışında öğretmenler tarafından da kullanılabilecek. Öğretmenler hazırladıkları içerikleri sisteme yükleyebilecek ve başka öğretmenler tarafından yüklenen içerikleri görebilirler. EBA, üniversiteye hazırlık aşamasında olan öğrenciler için hazırlık aşamasında yardımcı rol oynayacak. EBA kurs ile öğrenciler istedikleri dersin kursunu alabilmek için seçim yapabilecekler. Ders için belirli sayıya ulaşıldığında da o ders için kurs açılacak. Öğretmenler de ders vermek istedikleri branş için EBA sistemi üzerinden müracaat yapacaklar. Kayıt olan öğrenciler; dergilerden filmlere, ders kitaplarından görsellere kadar pek çok içeriğe erişim sağlayabilirler. EBA sisteminden öğrenciler ve öğretmenler paylaşımlarda bulunarak, diğer kayıtlı kullanıcıların da bu paylaşımlara ulaşmasını sağlayabilirler. Bunlar dışında öğretmenler ödev ve alıştırmalar da verebilirler. EBA kursları öğrenciler ve öğretmenler tarafından heyecanla beklenmişti. 2 Ekim tarihinde başlayan dersler 14 Ocak’ta sona erecek. Daha sonra ikinci dönem ve yaz dönemi kursları için öğrenciler kayıt yaptırabilecek.

EBA’YA NASIL GİRİLİR?

EBA’ya giriş, eba.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılır. Kullanıcılar giriş için; E-Okul bilgileri ile giriş, Mebbis bilgileri ile giriş, EBAKOD ve Açık öğretim bilgileri ile giriş seçeneklerinden birisini kullanabilirler. Giriş yapılmadan da sunulan içeriklerin bir kısmına ulaşılabilir. EBA’nın zengin içeriğinden tam olarak faydalanılabilmesi için sisteme giriş yapılmalıdır.

EBA KURS TARİHLERİ

2017 - 2018 eğitim ve öğretim yılı için belirlenen EBA kurs tarihleri;

EBA birinci dönemi 2 Ekim’de başladı ve 14 Ocak 2018’de sona erecek.

İkinci dönem kursları 3 Mart 2018’de ve yaz dönemi kursları da 2 Temmuz 2018’de başlayacak.

EBA kurs için kayıt yaptırmak isteyen kullanıcılar; 7 Şubat - 18 Şubat tarihleri arasında ikinci dönem için, 18-24 Haziran 2018 tarihleri arasında da yaz dönemi kursları için kayıt yaptırabilirler.

EBA KURSA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

MEB’e bağlı olan özel/resmi ortaöğretim okulları, özel/resmi ortaokullar, imam hatip okulları, açık öğretim okullarında devam edenler ile mezun durumunda olanlar EBA kursları için başvuru yapabilir.

Örgün eğitim öğrencileri okullarından alacakları şifre ile e-Kurs başvuru yapabilirler.

Özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler, okullarının bulunduğu ilçede kurs merkezine giderek şifre alabilirler ve kurs için kayıt yaptırabilirler.

Açık öğretim öğrencileri ise halk eğitim merkezlerinden şifre alarak, sistem üzerinden kurs başvurusu gerçekleştirebilirler.

KURSLARDA EN FAZLA 25 ÖĞRENCİ

EBA kursa kayıt olan öğrencilerin sayısı, 10’dan az ve 20’den de fazla olamaz. Öğrenci sayısının 20’den fazla olması durumunda ise kurs için ikinci sınıf açılır. Tek sınıflı kurslarda sınıfın kapasitesi göz önüne alınarak öğrenci sayısı 25’e çıkarılabilir. Yerleşim yerinde kurs merkezinin olmaması, öğrencilerin taşınma imkanlarının olmaması gibi nedenlerden dolayı sınıfın mevcudu 10’ ulaşmazsa, Milli Eğitim Müdürlükleri’nden onay alınıp beş öğrenciden az olmama şartıyla yeni sınıf açılır.