EBA kurs kayıt başvuruları ne zaman sona eriyor EBA giriş şifresi MEBBİS üzerinden nasıl alınacak

EBA kurs başvuruları yarın sana eriyor. Orta okul 5, 6 ve 7. sınıfların faydalanabileceği Eba kurs başvuruları meb.gov.tr ve ekurs.eba.gov.tr adresi üzerinde yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için daha iyi eğitim alabilmeleri için interneti ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaya başlamıştır. İnternet ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte öğrenciler de internet üzerinden eğitimlerini sağlayabilmektedir. e-Kurs başvurusu yapabilmek için öğrencilerin EBA uygulamasına öğretmenleri tarafından verilen şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor. Öğrenciler, başvurular için gitmek istedikleri kurs merkezi ve kurs almak istedikleri derslere ilişkin e-kurs modülü üzerinden tercihte bulunacak. e-Kurs başvurusu yapabilmek için öğrencilerin EBA uygulamasına öğretmenleri tarafından verilen şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor. Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.







EBA kurs hizmeti öğrenci yetiştirme ve destekleme kursları uygulamaya girmiştir. Bu kurslara EBA sisteminden kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitim Bilişim Sistemi yani EBA öğrenciler ve öğretmenler için geliştirilmiş olan bir eğitim platformudur. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri sayfasında EBA hizmetine ulaşabilirsiniz. Öğrenciler bu sistem sayesinde dersleri ve sınavları ile ilgili konu anlatımlarına, soru çözümlerine, ders işlemelere, sınavlarda çıkmış soruların çözümüne, derslerin videolu anlatımlarına, sesli anlatımlara ve daha bir çok hizmete erişebilecektir. Bu işlemlerin hepsini üye olmadan gerçekleştirebileceğiniz işlemlerdir. Bu sistem sayesinde ayrıca dergi indirip okuyabilir, kitap okuyabilir, ses dosyalarını indirip okuyabilirsiniz.







EBA KURSLARI İÇİN ŞİFRE MEBBİS ÜZERİNDEN NASIL ALINIR?



EBA sistemine giriş yapmak için şifreye ihtiyacınız vardır. Bu sistem üzerinden EBA şifrenizi elde edemezsiniz. EBA şifrenizi öğretmenlerinden alabilirler. Öğretmenler ise MEBBİS sistemine giriş yaparak EBA şifrelerini alabilirler. Sisteme giriş yapabilmek için EBA sistemine girmelisiniz. Sayfanın sağ üst tarafında yer alan giriş linkini tıklamalısınız.



EBA KURS BAŞVURU TARİHLERİ



EBA kurs başvuruları, 1. dönem için 18-24 Eylül 2017 tarihlerinde, 2. dönem için 7-18 Şubat 2018 tarihlerinde, Yaz dönemi için 18-24 Haziran 2018 tarihlerinde alınacak.

1. Dönem Kursları 2 Ekim 2017 tarihinde,

2. Dönem Kursları 3 Mart 2018 tarihinde,

Yaz Dönemi Kursları 2 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak.

1. Dönem Kursları 14 Ocak 2018 tarihinde,

2. Dönem Kursları 3 Haziran 2018 tarihinde,

Yaz Dönemi Kursları 19 Ağustos 2017 tarihinde sona erecek.



E-Kurs ise üniversiteye hazırlanan öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrenciler bu sistem ile birlikte dönem başlamadan kurs almak istedikleri dersleri seçebiliyor ve o ders yeterli sayıya ulaştığında kurs açılıyor ve öğrenciler kurs sayesinde takviye alabilmektedir. Eğer öğretmenler e-kurs üzerinden eğitim vermek istiyorsa e-kurs sistemi üzerinden o dersi açacağına dair başvuru yapması gereklidir. Öğrenciler de o ders için yeterli sayıya ulaştığında bu dersi e-kurs üzerinden eğitim alabilirler.









Sisteme giriş yaparak internet üzerinden E-Kurs eğitimi almak isteyen öğrenciler şifrelerini okullara giderek alabilirler. Şifrelerini alan öğrenciler EBA giriş sayfasına kullanıcı adı kısmına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girmelidir. Sisteme giriş yaptıktan sonra derse başvuruda bulunmak istiyorsanız eğer ilk olarak kurs almak istediğiniz okulu seçmeniz gereklidir. Ders seçimini de gerçekleştirdikten sonra kurs almak istediğiniz öğretmeni de seçerek ders kayıt yaptırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ücretsiz olan bu kurslardan her öğrenci faydalanabilmektedir. Ders kayıt işlemleri dönem başlamadan gerçekleştirilmektedir. Her bir öğrenci, hafta içi günde en fazla 2 dersten 4 saate kadar eğitim alabilmektedir. Hafta sonları ise en fazla 5 dersten 8 saate kadar kurs alabilecektir. Bu kurslardan orta okul 5, 6 ve 7. sınıflar eğitim alabilmektedir. Lise öğrencileri de bu sistemden faydalanabilmektedir.



EBA SİSTEMİ NE İŞE YARAR?



Öğrencilerin eve geldiklerinde yeniden o konuyu dinleme ihtiyacı duyabilir. Yada öğrencinin konu üzerinde bulunan eksiğinin alıştırmalarla kapatılabilmesi mümkünse bu işlemin yapılabileceği çalışmalardan yararlanmak adına düzenlenmekte olan çeşitli işlemlerin bulunduğu EBA kurs işleminden yararlanabilirler. Yapılan bu hizmetler sonucunda da öğrenciler konuları en iyi şekilde anlamaya başlarlar. İşte bu nedenle öğrencilerin eğitim hayatının bilişim ve de teknolojik gelişmelerle desteklenmesi önemlidir. Aksi halde öğrencilerin yapabilecekleri bu tür aktiviteler onların dersleri sevmesini ve de derse ilgili bir şekilde katılımını sağlar. Bu nedenle en önemli işlemlerden biri olarak EBA kurs EBA giriş işlemi örnek gösterilebilir.

Artık günümüzde öğrencilerin yapacak oldukları bazı kısa aşamalı işlemlerin bulunduğu bu sayfa onların eğitimlerine büyük katkı sağlayabilir. İşte dolayısıyla da bu nedenle öğrenciler devletin eğitim sistemine odaklı şekilde ders dinleme videolarına ihtiyaç duyabilir. Okullarda anlatılan konuların her biri öğrencilerin anlama şekillerine göre olmayabilir. Bazı öğrenci belki de aynı konuyu defalarca dinleyerek öğrenebilir. Tam da bu durumda olan öğrenciler için düzenlenen bu sistem üzerinden kısa bir zaman dilimi içerisinde öğrenciler gerekli olan katılımı sağlayabilir.

EBA kurs EBA giriş olarak adlandırılan bu sistem üzerinden kısa bir zaman dilimi içerisinde eksik oldukları konuları bularak bu konuyu tamamlayabilirler. İşte böylece Milli Eğitim Bakanlığı odaklı şekilde ders çalışabilirler. Kaynak kitaplar ve de diğer ders dinlemek için oluşturulan videolarda bazı zamanlarda müfredata uygun olmayan başlıklar yer alabilir. Dolayısıyla öğrenciler de en güvenilir konu anlatımı ve de internetten online ders alıştırmalarına ulaşabilmek için bu sağlanan EBA kurs EBA giriş işlemlerini yapabilirler. Her öğrenciye verilen EBA kurs EBA giriş kullanıcı adları ve de bu şifre ile beraber öğrenciler hızlı bir şekilde bu işlemlerini yapabilirler. Artık kısa bir zamanda gerekli olan tüm ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayabilirler.



KURSLARA KİMLER BAŞVURABİLECEK?



Kurslara, 24 Eylül tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.



Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler, açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.



Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapar.







Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifrelerini alır. Bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih ederek kurs başvurusunda bulunur.



Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.



Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.



Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.



BİR SINIFTA MAKSİMUM 25 ÖĞRENCİ OLACAK



Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur. Ancak, tek sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir.



Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.



KURSLAR 02 EKİM TARİHİNDE BAŞLAYACAK



Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 2017-2018 kurs dönemine 02 Ekim tarihinde başlayacak. 14 Ocak'ta bitecek bu eğitimleri tamamlandıktan sonra ikinci dönem Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılmak isteyen öğrenciler ise 07-18 Şubat tarihlerinde başvuru yapabilecek.

İkinci dönem kursları, 03 Mart 2018 tarihinde başlayacak.