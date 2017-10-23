E-Devlet girişi nedir? E-devlet girişinde hangi işlemler yapılır?

E-Devlet sistemi ile yapılabilecek işlemler genel olarak sorgulama, başvuru ve bilgi alma işlemleri adı altında toplanır. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı işlemleri gerçekleştirilebilir. Öğrenci belgesi sorgulama, askerlik durumu sorgulama, emeklilik yaşı sorgulama, mobil hat sorgulama gibi işlemler de yapılabilir. E-Devlet üzerinden en çok işlem yapılan hizmetler; 4A hizmet dökümü, mahkeme dava dosyası sorgulama, vergi borcu sorgulama ve araç plakasına yazılan ceza sorgulamadır. Bunlar dışında; MHRS randevusu alınabilir, ‘’Ne zaman emekli olabilirim’’ uygulaması ile emeklilik yaşı hesaplanabilir, tüketici hakem heyeti başvurusu yapılabilir. E-Devlet şifresini unutan kullanıcılar, sistem ile yeni şifre alabilirler. Yeni şifre için, sisteme daha önce giriş yapıldığında cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir.E-Devlet şifresini unutan kullanıcılar, sistem ile yeni şifre alabilirler. Yeni şifre için, sisteme daha önce giriş yapıldığında cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Cep telefonunu sisteme kayıt etmeyen kullanıcılar, PTT şubelerinden şifre alabilirler. Sistem üzerinden şifre, ‘’Şifremi Unuttum’’ bağlantısı ile alınır.

E-DEVLET SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Devlet sistemine giriş için 5 seçenek bulunur. Bunlar; mobil imza, e-İmza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi ile giriş seçenekleridir. Sistemde kayıtlı kullanıcılar tarafından en fazla kullanılan giriş seçeneği, e-Devlet şifresi ile giriştir. e-Devlet şifresi PTT şubelerinden alınabilir. Şifre için 2 Türk Lirası ücret ödenir. e-Devlet şifresi kişisel bilgilere erişim imkanı verdiği için, şifrenin başka kişiler ile paylaşılmaması gerekir.

E-Devlet’e giriş, turkiye.gov.tr internet sitesi ile yapılır. turkiye.gov.tr internet sitesine girilir, açılan ekrandan ‘’Sisteme Giriş’’ butonuna tıklanır. Giriş seçeneklerinden hangisi kullanılacaksa, istenen bilgiler eksiksiz yazılarak giriş yapılabilir. Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol kısmında yer alan menüden ya da arama kutucuğu kullanılarak istenilen işleme erişim sağlanabilir.

E-DEVLET İLE YAPILABİLEN İŞLEMLER

E-Devlet sistemi ile yapılabilecek işlemler genel olarak sorgulama, başvuru ve bilgi alma işlemleri başlıkları altında toplanır.. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı işlemleri gerçekleştirilebilir. Öğrenci belgesi sorgulama, askerlik durumu sorgulama, emeklilik yaşı sorgulama, mobil hat sorgulama gibi işlemler de yapılabilir. e-Devlet üzerinden en çok işlem yapılan hizmetler; 4A hizmet dökümü, mahkeme dava dosyası sorgulama, vergi borcu sorgulama ve araç plakasına yazılan ceza sorgulamadır.

Bunlar dışında; MHRS randevusu alınabilir, ‘’Ne zaman emekli olabilirim’’ uygulaması ile emeklilik yaşı hesaplanabilir, tüketici hakem heyeti başvurusu yapılabilir.

E-DEVLET ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPILMALIDIR?

E-Devlet şifresini unutan kullanıcılar, sistem ile yeni şifre alabilirler. Yeni şifre için, sisteme daha önce giriş yapıldığında cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Cep telefonunu sisteme kayıt etmeyen kullanıcılar, PTT şubelerinden şifre alabilirler. Sistem üzerinden şifre, ‘’Şifremi Unuttum’’ bağlantısı ile alınır.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

E-Devlet şifre değişimi için, sisteme giriş yapılmalıdır. Ardından açılan ekrandan ‘’Benim Sayfam’’ bağlantısı açılır. Bağlantıdan ‘’Şifre ve Güvenlik Ayarlarım’’ bölümünden şifre değişimi yapılabilir.

E-devlet'e giriş yapmak için tıklayın

Şifrenin unutulması, çalınması veya kaybedilmesi durumunda ne yapılması gerekir?

Şifrenizi unutmanız durumunda şifre yenileme yapabilir, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı ile e-Devlet Kapısı’na giriş yaparak yeni şifre belirleyebilir veya PTT’den yeni bir şifre alabilirsiniz. Şifre yenileme hizmetinden yararlanabilmek için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemleri yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir.

Daha önce cep telefonu ve e-posta doğrulaması yapmış iseniz e-Devlet Kapısı Şifre ve Güvenlik Ayarlarım bölümünden:

- Sadece PTT şubelerinden yeni şifre zarfı alarak

- Cep telefonuma ve e-posta adresime gelecek kodları girerek

- Cep telefonuma gelecek kodu girerek

Seçeneklerinden birini işaretleyip şifre yenileme yöntemlerinden birini belirlemelisiniz.

Şifre yenileme nasıl yapılır?

Şifrenizi unutmanız durumunda, sisteme giriş sayfasındaki şifremi unuttum seçeneği ile şifrenizi yenileyebilir, yeni şifre belirleyebilirsiniz. Bunun için şu adımları izlemelisiniz:

- Başlangıç: Açıklamaları okuyunuz ve sisteme girerken yaşadığınız sorun ile ilgili size en uygun seçeneği işaretleyiniz. “Devam Et” butonuna tıklayınız.

- Kimlik No: Kullanacağınız kimlik tipini seçerek, kimlikteki bilgilere uygun olarak formu eksiksiz olarak doldurunuz.

- Kimlik Detay: Kimlikteki bilgilere uygun olarak formu eksiksiz olarak doldurunuz.

- İletişim Bilgisi: Daha önce doğrulamış olduğunuz cep telefonu numaranızı ilgili alana yazınız.

- Güvenlik Kodu: Cep telefonunuza gelen kodu ilgili alana giriniz.

- Şifre Oluşturma: Yeni şifrenizi belirleyiniz.

- Bitiş: Belirlemiş olduğunuz yeni şifrenizi kullanabilirsiniz. Lütfen sayfadaki uyarıları okuyunuz.

Kimler şifre yenileme yapabilir?

E-devlet Kapısı profilinde cep telefonunu ve e-postasını doğrulamış e-Devlet Kapısı kullanıcıları ve mavi kartlı kullanıcılar bu şifre yenileme hizmetinden faydalanabilmektedir. Ancak yabancı kullanıcılar şifre yenileme hizmetinden faydalanamamaktadır.

Cep telefonu ve e-posta doğrulaması nasıl yapılır?

Şifre ile giriş yapıldığında; Üst tarafta yer alan isim kısmına tıklanır. Aşağı doğru açılan kutucuğun içinde üçüncü sırada yer alan “iletişim seçeneklerim” kısmı seçilir. Cep telefonu ve e-posta kayıtlı değil ise, ilgili kısımlara cep telefonu numarası ve e-posta adresi yazılır. Yanlış kayıtlı ise kayıt silinir ve doğrusu yazılır ve güncelle butonuna tıklanır. Bir sonraki ekranda kimlik seri ve sıra nosu uygun şekilde doldurulduktan sonra "devam et" butonuna tıklanır. Cep telefonu ve e-posta adresinin altında yer alan cep telefonu ve e-posta doğrulaya tıklanır. Cep telefonuna ve e-postaya gelen doğrulama kodları kutucuklara yazılır ve "doğrula" ya tıklanır.

Şifre online olarak alınabilir mi?

E-devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifrenin güvenliği önemlidir. Şifre teslimi için yüz yüze kimlik teyidi yapılması gerekmektedir. Bu nedenle PTT’den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.

E-devlet kapısı şifresi PTT’den zarf ile veya SMS ile alınabilmektedir. Ancak her iki yöntemde de yine PTT’ye şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Şifre unutma durumunda şifre yenileme yapılabilmektedir. Kullanıcının e-devlet Kapısı profilinde tanımlamış olduğu cep telefonuna ya da hem cep telefonu hem de e-postasına gelen doğrulama kodu vasıtasıyla yeni şifre belirlenebilmektedir. İnternet bankacılığı aracılığı ile giriş yapan bir kişi e-devlet kapısı profil alanından kendisine şifre oluşturabilmektedir.

Kimler e-devlet şifresi alabilir?

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancılar üzerinde T.C kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğini (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı, geçici koruma kimlik belgesi) ibraz ederek şahsen ya da vekaleti olan kişi aracılığıyla (vekalette “e-devlet Şifresi almaya yetki olduğuna dair ibare bulunmalıdır)başvuru yaptığında PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden e-devlet kapısı şifrelerini alabilirler. Bunun yanı sıra mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler vasileri aracılığıyla e-devlet Kapısı şifresi temin edebilirler. Bu durumlar harici başkaları adına şifre alımı mümkün değildir.

Şifremi nasıl iptal ettirebilirim?

PTT müdürlükleri veya yetkili şubelerinden T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin ibrazı ile şahsen başvuru yaparak e-devlet K apısı şifresi iptal ettirilebilir. Vekalet ya da vesayet durumlarında şifre alımında uygulanan kurallar şifre iptalinde de geçerli olmaktadır.