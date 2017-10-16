E-devlet şifre nereden alınır? E-devlet giriş ekranı

E-devlet giriş için bazı seçenekler bulunuyor. Giriş için E-Devlet şifresi, mobil imza, E-İmza, mobil bankacılık, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı gibi giriş seçenekleri bulunur. Bu seçenekler içerisinden en çok tercih edilen giriş seçeneği, E-Devlet şifresi ile giriştir. Kayıtlı kullanıcılar tarafından en çok işlem yapılan kurumların başında Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı gelir. E-Devlet ile SGK hizmet dökümü belgesi sorgulamadan askerlik belgesi sorgulamaya, trafik cezası ödeme işleminden mobil hat sorgulama işlemine kadar pek çok işlem kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilir. Alınan e-devlet şifresi unutulursa değiştirme imkanı bulunmaktadır. E-devlet şifresi sadece PTT’den alınabilmektedir. Burada güvenlik göz önünde bulundurulduğundan kişiler şahsen kendilerine en yakın PTT şubesine giderek e-devlet şifresi edinebilirler. E-devlet kapısı üzerinden vatandaşlar şahsen aldıkları şifre ile kendilerine sunulan hizmetleri kullanabilirler.

E-devlet’e nasıl girilir? E-devlet şifresi nereden alınır?

E-Devlet sistemi, 33 milyondan fazla kayıtlı kullanıcının ve iki binden fazla hizmetin yer aldığı bir sistemdir. E-Devlet ile işlem yapılabilmesi için, sisteme giriş yapılması gereklidir. Giriş için E-Devlet şifresi, mobil imza, E-İmza, mobil bankacılık, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı gibi giriş seçenekleri bulunur. Bu seçenekler içerisinden en çok tercih edilen giriş seçeneği, E-Devlet şifresi ile giriştir. E-Devlet şifresine sahip değilseniz, en yakın PTT şubesinden şifre alabilirsiniz. Şifreniz size 2 Türk Lirası ücret karşılığında kapalı zarf içerisinde verilir. E-Devlet şifresi, güvenlik açısından başka kişiler ile paylaşılmamalıdır. Şifre alındıktan sonra sisteme giriş turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Sisteme giriş işleminin ardından da e-Hizmetler menüsü üzerinden hangi kurumun hizmeti kullanılarak işlem yapılacaksa ilgili bağlantıya girilerek işlem yapılabilir.

E-devlet sisteminde hangi işlemler yapılır?

E-Devlet sistemi vatandaşlara iki binin üzerinde hizmete erişim imkanı sağlar. Sisteme giriş yapıldıktan sonra istenilen hizmet ile ilgili olarak işlemler gerçekleştirilebilir. Kayıtlı kullanıcılar tarafından en çok işlem yapılan kurumların başında Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı gelir. E-Devlet ile SGK hizmet dökümü belgesi sorgulamadan askerlik belgesi sorgulamaya, trafik cezası ödeme işleminden mobil hat sorgulama işlemine kadar pek çok işlem kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilir.

Şifremi nasıl kullanacağım?

Elektronik hizmetlere erişebilmek için TC kimlik numaranız ve PTT’den almış olduğunuz şifre ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. E-imza veya mobil imza gerektiren hizmetleri kullanabilmek için e-imza veya m-imza edinilmesi hizmete bağlı olarak ayrıca gerekebilir.

Şifre ile ilk defa giriş yaptığınız durumda sistem sizi şifre değiştirme sayfasına yönlendirir. Bu durumda PTT’den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz. Güvenliğiniz için lütfen şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

Şifremi nasıl değiştirebilirim?

Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak “Şifre Değiştirme” sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım” sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.

Şifrenin unutulması, çalınması veya kaybedilmesi durumunda ne yapılması gerekir?

Şifrenizi unutmanız durumunda şifre yenileme yapabilir, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı ile e-Devlet Kapısı’na giriş yaparak yeni şifre belirleyebilir veya PTT’den yeni bir şifre alabilirsiniz. Şifre yenileme hizmetinden yararlanabilmek için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemleri yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir.

Daha önce cep telefonu ve e-posta doğrulaması yapmış iseniz e-Devlet Kapısı Şifre ve Güvenlik Ayarlarım bölümünden:

- Sadece PTT şubelerinden yeni şifre zarfı alarak

- Cep telefonuma ve e-posta adresime gelecek kodları girerek

- Cep telefonuma gelecek kodu girerek

Seçeneklerinden birini işaretleyip şifre yenileme yöntemlerinden birini belirlemelisiniz.

Şifre yenileme nasıl yapılır?

Şifrenizi unutmanız durumunda, sisteme giriş sayfasındaki şifremi unuttum seçeneği ile şifrenizi yenileyebilir, yeni şifre belirleyebilirsiniz. Bunun için şu adımları izlemelisiniz:

- Başlangıç: Açıklamaları okuyunuz ve sisteme girerken yaşadığınız sorun ile ilgili size en uygun seçeneği işaretleyiniz. “Devam Et” butonuna tıklayınız.

- Kimlik No: Kullanacağınız kimlik tipini seçerek, kimlikteki bilgilere uygun olarak formu eksiksiz olarak doldurunuz.

- Kimlik Detay: Kimlikteki bilgilere uygun olarak formu eksiksiz olarak doldurunuz.

- İletişim Bilgisi: Daha önce doğrulamış olduğunuz cep telefonu numaranızı ilgili alana yazınız.

- Güvenlik Kodu: Cep telefonunuza gelen kodu ilgili alana giriniz.

- Şifre Oluşturma: Yeni şifrenizi belirleyiniz.

- Bitiş: Belirlemiş olduğunuz yeni şifrenizi kullanabilirsiniz. Lütfen sayfadaki uyarıları okuyunuz.

Kimler şifre yenileme yapabilir?

E-devlet Kapısı profilinde cep telefonunu ve e-postasını doğrulamış e-Devlet Kapısı kullanıcıları ve mavi kartlı kullanıcılar bu şifre yenileme hizmetinden faydalanabilmektedir. Ancak yabancı kullanıcılar şifre yenileme hizmetinden faydalanamamaktadır.

Cep telefonu ve e-posta doğrulaması nasıl yapılır?

Şifre ile giriş yapıldığında; Üst tarafta yer alan isim kısmına tıklanır. Aşağı doğru açılan kutucuğun içinde üçüncü sırada yer alan “iletişim seçeneklerim” kısmı seçilir. Cep telefonu ve e-posta kayıtlı değil ise, ilgili kısımlara cep telefonu numarası ve e-posta adresi yazılır. Yanlış kayıtlı ise kayıt silinir ve doğrusu yazılır ve güncelle butonuna tıklanır. Bir sonraki ekranda kimlik seri ve sıra nosu uygun şekilde doldurulduktan sonra "devam et" butonuna tıklanır. Cep telefonu ve e-posta adresinin altında yer alan cep telefonu ve e-posta doğrulaya tıklanır. Cep telefonuna ve e-postaya gelen doğrulama kodları kutucuklara yazılır ve "doğrula" ya tıklanır.

Şifre online olarak alınabilir mi?

E-devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifrenin güvenliği önemlidir. Şifre teslimi için yüz yüze kimlik teyidi yapılması gerekmektedir. Bu nedenle PTT’den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.

E-devlet kapısı şifresi PTT’den zarf ile veya SMS ile alınabilmektedir. Ancak her iki yöntemde de yine PTT’ye şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Şifre unutma durumunda şifre yenileme yapılabilmektedir. Kullanıcının e-devlet Kapısı profilinde tanımlamış olduğu cep telefonuna ya da hem cep telefonu hem de e-postasına gelen doğrulama kodu vasıtasıyla yeni şifre belirlenebilmektedir.

İnternet bankacılığı aracılığı ile giriş yapan bir kişi e-devlet kapısı profil alanından kendisine şifre oluşturabilmektedir.

SMS ile şifre nasıl alınır?

E-devlet Kapısı şifresi zarfa alternatif olarak SMS ile de verilmektedir. SMS ile şifre almak için;

PTT’ye şahsen başvurmanız,

Başvuru anında cep telefonunu yanında bulundurmanız,

Geçerli kimlik kartlarından birini ibraz etmeniz gerekmektedir.

SMS ile şifre almanın avantajları nelerdir?

- SMS ile şifre aldığınızda cep telefonu numaranız profilinize kaydedilir ve şifrenizi unutmanız durumunda tekrar PTT’ye gitmeniz gerekmeden cep telefonunuzu kullanarak şifre yenileme yapabilirsiniz.

- Ayrıca e-devlet Kapısı üzerinden sunulan bilgilendirme hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.

Şifreyi neden PTT dağıtıyor?

E-devlet Kapısı şifrelerinin olabildiğince geniş bir vatandaş grubuna ulaştırılabilmesi ve erişimin kolay olması büyük önem taşımaktadır.

PTT Genel Müdürlüğü, yurt genelinde en yaygın dağıtım ağına sahip kurum olarak bu amaca hizmet etmektedir. Bütün vatandaşlarımıza ulaşma imkânına sahip bir kurum olarak şifre dağıtımının, aynı zamanda bir kamu kuruluşu da olan PTT tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Yüz yüze kimlik doğrulama, e-Devlet Kapısında güvenli şifre uygulamalarının bir parçasını oluşturmaktadır. Güvenlik açısından kimlik doğrulamanın yüz yüze yapılması açık bir gereklilik olup sizin yerinize başka birisinin bu şifreleri almasının önüne geçilmesi için de önem arz etmektedir.

Bunun yanı sıra, ofis ve şube sistemleri ile gerekli tecrübeli personele ve yeterli iletişim altyapısına sahip olan PTT, pek çok kamu kurumuna ve özel firmaya da benzeri hizmetler sunmaktadır.

Kimler e-devlet şifresi alabilir?

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancılar üzerinde T.C kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğini (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı, geçici koruma kimlik belgesi) ibraz ederek şahsen ya da vekaleti olan kişi aracılığıyla (vekalette “e-devlet Şifresi almaya yetki olduğuna dair ibare bulunmalıdır)başvuru yaptığında PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden e-devlet kapısı şifrelerini alabilirler. Bunun yanı sıra mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler vasileri aracılığıyla e-devlet Kapısı şifresi temin edebilirler. Bu durumlar harici başkaları adına şifre alımı mümkün değildir.

Şifremi nasıl iptal ettirebilirim?

PTT müdürlükleri veya yetkili şubelerinden T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin ibrazı ile şahsen başvuru yaparak e-devlet K apısı şifresi iptal ettirilebilir. Vekalet ya da vesayet durumlarında şifre alımında uygulanan kurallar şifre iptalinde de geçerli olmaktadır.

Şifre ücretli mi?

Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.

Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT’den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.

Bu ücret, e-Devlet Kapısına gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.

Şifre için yıllık kullanım ücreti var mı?

E-devlet Kapısı şifresi PTT’den ilk alındığında işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir.