Edirne Valiliği okullar tatil açıklaması

Edirne Valiliği'nden yarın (11 Ocak Çarşamba) okullar tatil açıklaması var mı? öğrencilerin ve velilerin cevabını İnternette araştırdığı soru. Yoğun kar yağışının devam ettiği ilde dün ve bugün okullar tatil edilmişti. Yarın da okulların tatil edilmesini isteyen öğrenciler büyük bir heyecanla Valilik'ten yapılacak yeni kar tatili açıklamasını bekliyor. Yarın için yapılacak kar tatili açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EDİRNE'DE OKULLAR 11 OCAK ÇARŞAMBA TATİL

Edirne Valiliği, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle kentte eğitime verilen 1 günlük arayı uzattı. Valilikten yapılan açıklamada bugün okulların yanı sıra resmi kurumlarda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını açıkladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Edirne'de valilik yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitimin 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 11/01/2017 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 11/01/2017 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

EDİRNE'DE 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Valilik kararıyla bugün de okullar tatil edilmişti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

EDİRNE'DE 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Valilik kararı ile eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Özcan, ''Edirne'de il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, kar ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edilmiştir.'' dedi.

Bu arada valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.