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Edirne'de 1 tonluk "Efe" 21 bin liraya satıldı

Edirne'deki bir çiftlikte satışa sunulan 1 ton ağırlığındaki 'Efe' adlı boğa, 21 bin liraya alıcı buldu.

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Merkeze bağlı İskenderköy köyündeki çiftlikte Mansur İriş tarafından yetiştirilen 2 yaşındaki boğa, Kurban Bayramı için satışa çıkarıldı.

Montofon cinsi "Efe" adlı boğa, 21 bin liraya satıldı.

Mansur İriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Aile çiftliğindeki 500 büyükbaş hayvandan 100'ünü bu yıl Kurban Bayramı için satışa sunduklarını anlatan İriş, şunları kaydetti:

"Bütün hayvanlarımızı özenle beslemeye, yetiştirmeye çalışıyoruz. Hayvanlarımızı en iyi yemler ve kendi yetiştirdiğimiz yoncayla besliyoruz. Efe, daha 1 yaşındayken diğer hayvanların arasında cüssesiyle dikkat çekiyordu. Biz de güzel bir kurbanlık olacağını düşündük. 2018 yılının Kurban Bayramı'nda ahırımızın en büyük kurbanı olarak satışa sunduk. 1 tonluk Efe bayram için sahibini, alıcısını buldu, 21 bin liraya verdik, hayırlı olsun."

Efe'nin bakımını kendisinin yaptığını anlatan İriş, "Efe çok uysal bir hayvan. Çiftliğe girdiğimde hemen anlıyor. Ben onu severken problem yok ama o beni severken biraz problem oluyor. Yaklaşık on kat fark var aramızda çünkü. Bu arada tüm vatandaşlarımıza kazasız, belasız, huzurlu bir Kurban Bayramı diliyorum." diye konuştu.

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