Edirne'de 218 kaçak yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 218 kaçak yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'nin Lalapaşa ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı. Denetimlerde Irak, Sri Lanka, Cezayir, Filistin, Pakistan, Vietnam, Fas ve Afganistan uyruklu 218 kaçak yakalandı. Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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