Edirne'de 218 kaçak yakalandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne'nin Lalapaşa ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı. Denetimlerde Irak, Sri Lanka, Cezayir, Filistin, Pakistan, Vietnam, Fas ve Afganistan uyruklu 218 kaçak yakalandı. Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.