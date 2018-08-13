Edirne'de 482 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, hafta sonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Uzunköprü, Enez, İpsala ve Meriç ilçelerinde devriye görevi sırasında çok sayıda yasa dışı geçiş hazırlığındaki grubun geçişini önledi. Güvenlik güçleri devriye ve denetimlerinde Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Senegal, Nepal, Eritre, Myanmar, Burkina Faso, Gana, Cezayir, Mısır ve Filistin uyruklu 482 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.