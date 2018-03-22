Edirne'de kar yağışı başladı
Edirne'de dünden bu yana etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
- AA
Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olan kentte, kar yağışı başladı.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla öğle saatlerine kadar devam edeceğini belirtti.
Vatandaşların büyük bölümü sağanağın ardından başlayan kar yağışını şaşkınlıkla karşıladı.
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