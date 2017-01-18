Yarın Edirne'de 19 Ocak Perşembe okullar tatil mi? Edirne Valilik açıklaması

Geçen hafta yurdumuzda etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava birçok ilde okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Okulların 4 gün tatil edildiği Edirne'de kar yağışı yeniden başladı. Öğrenciler yarın okullar tatil mi sorusunun cevabının peşine düştü. Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre Edirne'de kar yağışı cumartesi gününe kadar devam edecek. Edirne Valiliğinden yapılacak son dakika kar tatili açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YARIN 19 OCAK PERŞEMBE EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Geçen hafta kar yağışı nedeniyle 4 gün tatil yapan öğrenciler kar yağışının yeniden başlamasıyla acaba okullar tekrar tatil olur mu sorusunun cevabını merak ediyor. Şimdilik Edirne Valiliğinden herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Yapılacak açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

EDİRNE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

YURTTA HAVA DURUMU

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batısı parçalı çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Isparta, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta ve Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetlice kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE HAVA SICAKLIKLARI

İSTANBUL °C, 8°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ANKARA °C, 5°C Çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

BURSA °C, 10°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAYSERİ °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, -4°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu