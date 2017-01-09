Yarın 10 Ocak Salı Edirne'de okullar tatil mi? Edirne Valiliği son dakika açıklaması

Edirne Valiliği'nden yarın okullar tatil açıklaması var mı? öğrencilerin ve velilerin cevabını İnternette araştırdığı soru. Yoğun kar yağışının devam ettiği ilde bugün okullar tatil edilmişti. Yarın da okulların tatil edilmesini isteyen öğrenciler büyük bir heyecanla Valilik'ten yapılacak yeni kar tatili açıklamasını bekliyor. Yarın (10 Ocak Salı) için yapılacak kar tatili açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EDİRNE'DE YARIN 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olduğu Edirne'de öğrencilerin cevabını merak ettiği bu soruya henüz Edirne Valisi Günay Özdemir tarafından bir yanıt verilmedi. Yapılacak son dakika açıklamasını bu sayfadan takip edebilirsiniz.

EDİRNE'DE 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Valilik kararı ile eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Özcan, ''Edirne'de il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, kar ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edilmiştir.'' dedi.

Bu arada valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

EDİRNE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman'da yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ANKARA °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BURSA °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ADANA °C, 12°C Çok bulutlu , sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı