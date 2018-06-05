Ege Denizi'nde 50 yabancı uyruklu yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 49 Suriyeli ve bir İranlı, sahil güvenlik unsurlarınca kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.