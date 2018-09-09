İstanbul'da düzenlenen 2023’e Doğru Türkiye Eğitim Sistemi “Bulma Konferansı”nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyada eğitim reformunda başarılı olan ülkelere bakıldığında büyük liderliklerle eğitim projelerinin başarılı olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, Türkiye için güzel bir ufuk gördüğünü belirterek, “Türkiye’nin şu ana kadar ortaya koyduğu birçok başarıyı eğitimle taçlandırmasının zamanı geldi. Bu toplantının adına ‘Bulma Konferansı’ dedik. Katip Çelebi’den, Tanzimat’tan beri arıyoruz, artık bulalım. Bulduğumuz şey aslında olduğumuz şey. Biz bulmak için buradayız. Bir taraftan da ezberi ve taklidi bırakıp tahkike geçmek için buradayız” ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk toplantıdaki konuşmasını şöyle sürdürdü:

REKABET BÜYÜK: Dünyada üst seviyede bir rekabet var. Dahi sayısı, üstün zekalı sayısı bizim ülkemi zin nüfusu kadar olan ülkeler var. Başka bir bilim ve teknoloji var. Bizim eğitimde kıyameti koparmamız lazım. Dijitalin, biyolojik olanın ve fiziksel olanın birlikte olduğu bir tekillik çağı geliyor. Sadece gelecek için değil, şimdi için bir şey yapmamız lazım. Eğitim çocukları geleceğe hazırlamak değil, çocukları şimdiye uyandırmaktır. Şimdiye uyanmazsanız gelecek tasavvurunuz olmaz.

BİZ DEĞİL HEPİMİZ OLALIM: Ortak akıl ortalama akla götürür, ortalama problemler söz konusu ise. Bizim sivri akıllara ihtiyacımız var, çünkü derdimiz büyük. ‘Biz’ olmak istemiyoruz. ‘Biz’ diyen birisi varsa ‘onlar’ diyordur. Biz hepimiz olmak zorundayız. Biz olmayı aşmak durumundayız. Eğer biz hepimiz olursak o zaman çokluk içinde birlik ne demektir buna varırız. Yahya Kemal’in deyişiyle ‘imtidad’ yani yenilenerek dönüşmek peşindeyiz.

KUTUPSUZ SEVGİ İÇİN: Yeni çekirdeklere, tohumlara ihtiyacımız var. Tabiatın bir kaidesi vardır. Bir bitkinin yeniden filiz verebilmesi için önce tohumunun çürümesi gerekir. Bu anlamda biz ‘her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır’ demek için buradayız. Hayattan uzak bayat müfredatlar sorgulanmalı. Eğitim ve zorunlu kelimesini yan yana getirenlere ‘durun’ demek için buradayız. Pedagoji ile formasyon kelimesini yan yana getirenlere ‘çok komiksiniz’ demek için buradayız. Biz eğitimi endüstrinin ihtiyacı ile sınırlayanlara ‘lütfen gökyüzüne bakın’ demek için buradayız. Güneş olmak için, yağmur olmak için buradayız. Çünkü güneş hiçbir nebatı, çocuğu ayırmadan hepsini ısıtır. Yağmur size su varsa size yok demez, ne varsa herkese dağıtır. Kutupsuz sevgi için buradayız, artı eksi için burada değiliz.

YERLİ DÜŞÜN KÜRESEL DAVRAN: Bilimle, aklı, gönlü, kokteyl yapmaya ihtiyacımız var. ‘Yerli düşün küresel davran’ demeliyiz. Gelin hep beraber bu ülkeyi aklın, bilimin, gönlün merkezi yapalım ve medeniyete yeni bir filiz için muhafaza ettiklerimizin zehrini akıtalım. Çocuğumuzu sevdiğimiz kadar çocuk kavramını da sevelim. Öğretmenlere sahip çıkalım ki çocuklar onların vesilesiyle özgür akla koşsunlar. Hepimiz deli gömleklerimizi yakalım gitsin.