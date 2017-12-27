Ehliyet 23 aralık sınav soruları ve cevapları MEB son dakika ehliyet sınav sonuçları hangi tarihte ne zaman açıklanacak

Ehliyet 2017 sınav soruları ve cevapları açıklandı. 23 Aralık 2017 MEB ehliyet sınavının sonuçları için ise heyecanlı bekleyiş sürüyor. MTSAS Ehliyet sınav soruları ve cevapları 26 Aralık tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden erişime açıldı. Milyonlarca sürücünün gözü şimdi de ehliyet sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihde. Binlerce adayın ehliyet almaya bir adım daha yaklaştıracak olan ehliyet sınavı sonuçlarının nereden açıklanacağı, ehliyet sınav sonuçlarından sonra yapılabilecek itirazlar ve ehliyet sınavıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde. 23 Aralık yapılan ehliyet sınavına giren binlerce sürücü adayı yayına giren soru kitapçığı ve cevapları sayesinde yapmış oldukları soruları ve tahmini sonuçlarını öğrenmiş oldu. Henüz açıklanmayan 23 aralık ehliyet sınav sonuçları kapsamında başarılı olan adaylar uygulama sınavına dahil olacak. Trafikte kullanılan belli başlı kurallar vardır. Trafikte yer alan tüm bu kuralların öğrenilmesi içinde bazı eğitimler verilir. Verilen bu eğitimler arasında bulunan sürücü kursları kişilerin ehliyet almasını sağlar. On yedi yaşını dolduran bireyler motor, on sekiz yaşını dolduran kişiler ise diğer türlü tüm ehliyetleri alabilirler. Aldıkları bu ehliyetler sonucunda da birçok araç kullanımının sahibi olabilirler. Araç kullanımı oldukça önemli hususlardan biridir. Günümüzde gerçekleştirilen bazı araştırmalara göre de ne yazık ki ülkemizde trafik kazaların çokça meydana gelmektedir. Bu doğrultuda yeni ehliyet almak isteyen kişiler de büyük bir denetim altına girer. Son zamanlarda yani son bir yıldır ehliyet almak eskiye göre daha da zorlaşmıştır denebilir. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sürücü adayları direksiyon sınavına hangi tarihte girecekler? ehliyet sınavında nasıl bir düzenleme yapıldı? Yeni sistem ehliyet sınavları nasıl işliyor? İşte ehliyet sınav sonuçları ve yeni dönem ehliyet sınav düzenlemesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...





Ehliyet Sınavı 23 Aralık 2017 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilmişti. Ehliyet almak için birbiriyle yarışan binlerce aday sınav merkezlerine giderek sınavlarına girdi. Sınavdan sonra ehliyet sınavı soruları/cevap anahtarı ve sonuçlarının açıklanması için adaylar beklemeye başladı. Ehliyet sınav soruları açıklandıktan sonra puanlarına göre adaylar direksiyon sınavına giriş yapacaklardır. Bu aşamadan sonra ise ehliyet almaya hak kazanabileceklerdir. Ehliyet sınav soruları ve cevapları 26 Aralık 2017 Çarşamba akşamı erişime açıldı. 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları ise 8 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfasından açıklanması bekleniyor.



EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmek için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfasına giriş yapınız. Sayfada bulunan üst menüdeki sınavlar bağlantısına tıklayınız. Açılan menüden Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınav duyuruları bağlantısına tıklayınız. Bağlantıya tıkladıktan sonra eğer ehliyet sınav sonuçları açıklandıysa mevcut sayfadan görüntüleyebilirsiniz. Eğer farklı bir sınav bağlantısına tıklayıp giriş yaptıysanız, hemen sağ tarafta bulunan bağlantılardan MTSAS bağlantısına tıklayarak ehliyet sınav sonuçları sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Ehliyet sınav sonuçları açıklandığı zaman adaylar sonuçları görüntüleyebilmek için T.C. Kimlik Numarası ve Güvenlik Kodu ile giriş yapacaklardır.



Ehliyet sınavı nasıldı?



Sorulara bakıldığında bir kısım sorular bilgi ile rahatlıkla çözülebilecek düzeydedir. Bir kısım sorular ise adayların mantık yürütmesini hedeflemektedir. Genel olarak bakıldığında sınavın çok ağır olmadığı görülmektedir. Adaylara önerimiz konulara çalışıp online olarak sistemimizden soruları çözmeleridir.



Ehliyet sınavında kaç soru soruldu?



İlk Yardım 12



Trafik ve Çevre 23



Araç Tekniği 9



Trafik Adabı 6



Sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Toplam yapılan doğru sayısı önemlidir. İsterseniz Motor bilgisi alanından hiç soru yapmasanız bile toplamda 35 doğru cevap, başarılı sayılmanıza yetecektir. Sınav toplam 1 saat sürmektedir.







Ehliyet alınabilmesi için kişilerin bulunduğu yerde bir sürücü kursuna yazılması gerekir. Katıldıkları bu sürücü kurslarına göre de adaylar çalışmalara başlar. Ehliyet sınavında ilk olarak dikkat edilen nokta yazılı bilgilerdir. Trafik kuralları, araç kullanımı, araç sürüş teknikleri ve de diğer bilgilere bu şekilde ulaşılır. Adaylar da bu konulara dikkat ederek sürüşlerini gerçekleştirir. Yapılan tüm bu denetimlerin ardından da ehliyet sınavlarına girerler. Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınan bu sınav sonucunda eğer aday 70 puandan daha aşağıda olan bir puanı almışsa onların ne yazık ki tekrardan yazılı sınava girmeleri gerekir. Yazılı sınavda adaylara temel bilgiler sorulur. Onlardan bu temel bilgileri doğru cevaplaması istenir. Araç kullanımı sırasında meydana gelen tüm bu bilgi taraması bu sınavlar sonucunda meydana gelir.



İlk sınav olan yazılı sınavı geçen adaylar uygulamalı sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulama sınavına belirli ücretler yatırıldıktan sonra kursların ardından kişinin araç sürüşü kontrol edilir. Bu kontroller sırasında dikkat meydana gelen tüm durumlar düşünülmeli ve de ortaya çıkabilecek olan sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. Araç içerisinde oldukça dikkatli ve de yola hakim olarak aracı kullanmamız gerekir. Bu nedenle oldukça önemli olan bu uygulamalı sınavdan geçtikleri takdir de stajyer sürücü olarak bir belge alırlar. Aldıkları bu belgeler ile beraber araç kullanıcıları da iki yıl süreyle ehliyet alabilme sürecinden geçerler. Yapacak oldukları herhangi bir küçük cezalar birikerek bu belge de ellerinden alınarak kişilere ehliyet verilmez. Bu nedenle uygulamalı sınavdan alacak oldukları puanlarda önemlidir. Dolayısıyla da bizler uygulamalı sınavda dikkatli davranmalı ve de yapabilecek olduğumuz tüm kabiliyetleri sergilememiz gerekir. Tek seferde ehliyet almak herkesin istediği bir sonuçtur. Aksi halde sürekli olarak ücret ödenmesini gerekir. 23 Aralık tarihinde yapılan ehliyet sınavına çok sayıda kişi katılım sağlamıştır. Ehliyet sınavlarına yapılan bu katılımın hemen ardından artık vatandaşlar büyük bir şekilde ehliyet sınav sonuçlarını arama motorlarında armaya başlamıştır. Ehliyet sınav sonuçları 24 Ekim’de açıklandı. Adaylar ehliyet sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı’na ait resmi internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor.







Ehliyet Sınavının Geçersiz Olacağı Durumlar



● Başvurularda belirtilen şartları karşılamamasına rağmen adayın sınava girmiş olması.

● Tespitler sonucunda başka bir adayın sınav belgelerini kullanması.

● Geçersiz kimlik veya sınav giriş belgesi teslimi.

● Sınav anında verilen sınav kitapçıklarına veya cevap kağıdına zarar vermek.

● Üzerinde fotoğraf bulunan sınav giriş belgesinin sınavda bulunan görevlilere teslim edilmemesi.



Sınav İtirazları nasıl olur?



Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav itirazında bulunabilirler. Sınav sonuçları ve sınav cevap anahtarı yayımlanmasından itibaren en geç on gün içerisinde itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtirazlar dilekçe ile ÖDSGM’ ye yapılmaktadır. İtiraz dilekçesiyle birlikte gerekli bankalara 20 Türk Lirası ödeme yaptığınız dekontu birlikte vermeniz gerekmektedir. Süre geçtikten sonra yapılan itirazlar ve ücreti ödenmeyen itirazlar geçersiz sayılacaktır.



Direksiyon sınavında kaç puan almak gerekiyor?



Ehliyet sınavında en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girebilirler. Direksiyon sınavında da adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan alması gerekir.



Direksiyon sınavı ortalama olarak 35 dakika sürer. Sınavın ilk dakikalarında adaya aracın tanınması ile ilgili birkaç soru sorulur. Sorulara gerekli cevabı veremeyen adaylar, başarısız sayılırlar. Trafikte ceza puanı yazılmasına neden olan bazı durumlar;



- Emniyet kemerini takmamak 15 ceza puanı



- Aracı tescil ettirmeden trafiğe çıkmak 10 ceza puanı



- Ehliyeti yanında bulundurmamak 5 ceza puanı