Ehliyet sınavı 23 Aralık sonuçları MEB son dakika MTSAS ehliyet sınav sonucu meb.gov.tr sorgulama ekranı

Ehliyet 23 Aralık sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak MEB son dakika duyurusuna göre MTSAS Ehliyet sınav sonuçları (4 Ocak 2018) yarın saat kaçta açıklanacak Direksiyon sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? soruların yanıtları şimdiden sürücü adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta ehliyet sınav soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfası meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılmışken sınav sonuçları için ise geri sayım başladı. Uzun süredir merakla beklenen 23 Aralık tarihinde düzenlenen MTSAS Ehliyet sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıl içerisinde beş kez gerçekleştirilen ehliyet sınavının son sınavı 23 Aralık Cumartesi günü saat 14:00'da gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı MEB sınav sonuç tarihini yıllık takvimle duyurmuştu. Takvime göre sonuçlar ehliyet sınav sonuçları yarın erişime açılması bekleniyor. Milyonlarca sürücünün gözü şimdi de ehliyet sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihde. Binlerce adayın ehliyet almaya bir adım daha yaklaştıracak olan ehliyet sınavı sonuçlarının nereden açıklanacağı, ehliyet sınav sonuçlarından sonra yapılabilecek itirazlar ve ehliyet sınavıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde. İşte konu hakkındaki son gelişmeler ve ehliyet sınav sonuçları ile ilgili yapılan yorumlar...





EHLİYET SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?



MEB’in MTSAS takviminde yayınladığı duyuruya göre 23 Aralık Ehliyet sınavı sonuçları, 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. Resmi internet sayfası üzerinden sonuçlar kimi zaman sürücü kursları tarafından sms yoluyla da iletilebiliyor.



EHLİYET SINAVLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK



MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, sınavlar için dijital devrime hazırlanıyor. Gelecek yıldan itibaren tüm motorlu taşıt sürücü kursu sınavları ile açık ortaokul ve lise sınavları, 81 ilde 124 e-sınav merkezinde yapılacak. Kalkınma Bakanlığı da e-sınav uygulamasının yaygınlaştırılmasına katkı verecek. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı, halen 29 il merkezinde 32 salonda yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 92 merkez daha açılacak.



İlk etapta il merkezlerinde kurulacak e-sınav salonlarının, ilerleyen dönemde nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerde de açılması planlanıyor. Bu merkezler, yüksek teknoloji ve akıllı cihazlarla donatılarak, her biri bin kişinin aynı anda sınava gireceği şekilde tasarlanacak.





Engelliye özel tasarım



Bakanlığın ilk kapsamlı elektronik sınav merkezi, Ankara'nın Çiğdem Mahallesi'nde kurulacak. Bin kişi kapasiteli merkez, önemli bir boşluğu dolduracak. Sınav merkezlerindeki masa, sandalye ve bilgisayarlar, engellilerin erişimi ve konforu düşünülerek tasarlanıyor. e-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak. Yapılan dijital yenilikle vatandaşların istedikleri zaman diliminde işlerini aksatmadan sınava girebilmelerine imkan sağlanacak.



Hatalar en aza inecek



Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek. Sınav bitiminde sonuçlar hemen öğrenilebilecek. Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzüyle adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan kurtulacak. Yeni uygulama, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetlerin düşmesini de sağlayacak.







Sınavdan geçmek için en az kaç puan gerekir?

Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Adayların başarılı olabilmesi için en az 35 soruyu doğru cevaplandırması gerekir. Sınavdan en az 70 puan alanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. 23 Aralık’ta yapılacak sınavın sonuçları, 4 Ocak’ta açıklanacak. Adaylar, MEB internet sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabilecekler. Direksiyon sınavında da 70 puana ulaşan adaylar, stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.



EHLİYET SINAVLARINDA YENİ DÖNEM!



MEB, tüm motorlu taşıt sürücü kursu ile açık ortaokul ve açık lise sınavlarını 81 ilde elektronik sınav (e-sınav) merkezlerinde yaparak, bu alanda dijital devrimi başlatacak.



MEB yetkililerinden alanbilgiye göre, bakanlık, sınavlar için dijital devrime hazırlanıyor. Gelecek yıldan itibaren tüm motorlu taşıt sürücü kursu sınavları ile açık ortaokul ve lise sınavları, 81 ilde 124 e-sınav merkezinde yapılacak. Kalkınma Bakanlığı da e-sınav uygulamasının yaygınlaştırılmasına katkı verecek.



MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı, halen 29 il merkezinde 32 salonda yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 92 merkez daha açılacak. İlk etapta il merkezlerinde kurulacak e-sınav salonlarının, ilerleyen dönemde nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerde de açılması planlanıyor. Bu merkezler, yüksek teknoloji ve akıllı cihazlarla donatılarak, her biri bin kişinin aynı anda sınava gireceği şekilde tasarlanacak.



ENGELLİYE ÖZEL TASARIM



Bakanlığın ilk kapsamlı elektronik sınav merkezi, Ankara'nın Çiğdem Mahallesi'nde kurulacak. Bin kişi kapasiteli merkez, önemli bir boşluğu dolduracak.



Sınav merkezlerindeki masa, sandalye ve bilgisayarlar, engellilerin erişimi ve konforu düşünülerek tasarlanıyor. e-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak.



Yapılan dijital yenilikle vatandaşların istedikleri zaman diliminde işlerini aksatmadan sınava girebilmelerine imkan sağlanacak.







HATALAR EN AZA İNECEK



Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek. Sınav bitiminde sonuçlar hemen öğrenilebilecek.



Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzüyle adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan kurtulacak.



Yeni uygulama, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetlerin düşmesini de sağlayacak.