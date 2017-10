Ehliyet için sağlık raporu 2017! İş için sağlık raporu nereden alınır

Ehliyet için sağlık raporu iş için sağlık raporu nasıl alınır nereden alınır merak edilen konular arasında yerini alıyor. Çünkü ülkemizde hem ehliyet değişiminin yapılacak olması, hem de yeni ehliyet alan ve yeni işe giren birçok vatandaş bulunuyor. Sağlık raporu olmadan ehliyet alınması veya işe giriş yapılması söz konusu değildir. İş ve ehliyet için sağlık raporu devlet hastanelerinden, aile hekimlerinden alabileceğiniz gibi özel sağlık kuruluşlarına başvuru yaparak da sağlık raporu alabilirsiniz. Ehliyet için sağlık raporu sürücü olur raporu olarak da anılmaktadır. Çünkü eğer kişinin bazı hastalıkları ve sağlık problemleri varsa ehliyet alarak sürücü olamaz. Aynı şekilde işe başlarken de sağlık raporunun gerekli olmasının sebebi işverenlerin çalışanlarının iş yerinde maruz kalabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak zorunda olmalarıdır. Bu sebepten dolayı çalışanlar ilk işe gireceklerinde, yaptıkları iş değiştiğinde, iş kazası veya meslek hastalığı veya sağlıksal sebeplerden tekrarlanan işten uzaklaştırılma gibi durumlar yaşanırsa işe dönüşlerde, işveren talep ederse doktor raporu almak zorundadırlar. İşe ilk girişte alınan sağlık raporu ise işçilerin başlayacakları işin niteliklerine uygunluğunu tespit ederek, risklerin ortaya konulmasını sağlamaktadır.

Ehliyet Almak İçin Sağlık Raporu Nasıl ve Nereden Alınır?

Ehliyet İçin Sağlık Raporu Zorunlu Mu?

Ehliyet almak için gerekli belgeler arasında, sürücü adayının herhangi bir aracı kullanabilmesi için sağlık durumunun elverişli olup olmadığını görebilmek adına sağlık raporu bulunmaktadır. Alınan bu sağlık raporu, sürücü olur raporu olarak da bilinmektedir.

Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Bakanlıkça yeni yönetmelik ile belirtildiği üzere aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan sağlık raporu alabilirsiniz:

- Bakanlığa ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri

- Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları)

- Özel hastaneler

- Özel tıp merkezleri

- Özel poliklinik

- Özel muayenehane

Görüldüğü üzere devlet hastanelerinden, aile hekimlerinden alabileceğiniz gibi özel sağlık kuruluşlarına başvuru yaparak da sağlık raporu alabilirsiniz.

Sağlık raporlarında grup kavramları nedir?

2016 Yılı itibariyle hem ehliyet sınıfları hem de rapor alma şartları değiştiği için grup kavramı ortaya çıkmıştır.

1. Grup sağlık raporları: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfı ehliyet alacakları kapsamaktadır ve bu sınıftaki sürücüler 10 yılda bir sağlık raporuyla ehliyetini yenileyecek. Bu sınıflar hafif araç sürücüleri için geçerlidir.

2. Grup sağlık raporları: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfı ehliyet alacakları kapsıyor ve bu sınıftaki sürücüler 5 yılda bir ehliyetlerini yenilecek. Bu sınıflar genelde ağır araç ve ticari araç sürücüleri kapsıyor.

Sağlık raporu almak için ister özel ister devlet hastanesine başvurdunuz diyelim. Eğer hekim yaptığı muayene sonucuna göre "Sürücü olabilir" kısmını işaretlediyse sağlık raporunuz tamamdır. 1. Grup ve 2.Grup için başvuru yapabilirsiniz. Fakat hekim uzman tabiplere gönderdiyse ve sağlık yönünden bir kusurunuz bulunursa "Sürücü olamaz" kısmı işaretlenir. Ek olarak uzman tabibe yönlendirildiğiniz vakit eğer mevcut sağlık kusurunuz ağır araç kullanmaya uygun değilse "1.Grup sürücü olur" kısmı işaretlenebilir.

2017 Ehliyet almak için sağlık raporu nasıl alınır?

Bu yazımızda sizlere ehliyet için sağlık raporuyla ilgili anlaşılması gereken konuları izah etmeye çalışacağız. 2016 Yılı itibariyle sürücü olur raporu(sağlık raporu) alabilmek için bakanlık yönetmelikte değişikliklere gitti. 2017 yılı için Bakanlık tarafından sağlık raporlarının verilmesiyle ilgili bir değişiklik yapılmadı.

Not: Ehliyet için sağlık raporu edinmek için aile hekimine başvurduğunuz zaman alt kısımda örnek olarak verdiğimiz sağlık raporunun II. kısmındaki "Sürücü olabilir" kısmını işaretlemesi halinde sağlık raporunuz her iki grup içinde geçerli ve tam olur. Yani sağlık raporunda "Sürücü olabilir" kısmının işaretli olması yeterlidir.

Sürücü veya sürücü adaylarının 1. Grup veya 2. Grup ehliyet alabilmelerine uzman tabip veya uzman tabipler karar vermektedir.

Benim ehliyetim hem 1.Grup hem de 2. Grup ehliyetimi tekrar ne zaman değiştirmeliyim?

Örneğin hem A2 hem de C sınıfı ehliyetiniz var. Ehliyetinizi yenilediğiniz zaman A2 kısmında 10 sene sonra sağlık raporu ve diğer belgelerle başvuru yaparak yeniden ehliyet almanız gerekecek. Fakat C sınıfı ehliyetinizin süresi 5 yıldır. Eğer C sınıfını ehliyetinizi de aktif kullanıyorsanız 10 sene sonra değil mecburen 5 sene sonra sağlık raporuyla yeniden ehliyet yenileme yapmanız gerekir. Bu durumda A2 ehliyetinizin geçerlilik süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl daha uzamış olacak.

Ehliyet sağlık raporu için süreç nasıl işler?

Yukarıda belirtildiği gibi istediğiniz sağlık kuruluşuna başvuruda bulunacaksınız. Size bir beyan formu verilecek yaklaşık 25 maddeden oluşan ve bu form rahatsızlıklarınızı belirten bir onay formudur. Siz bu formu doldurup doğru olduğuna dair beyanda bulunacaksınız. Verdiğiniz beyan ile oluşabilecek yükümlülükleri kabul etmiş sayılacaksınız. Aynı zamanda gelecekte oluşabilecek ciddi bir rahatsızlığınız vuku bulduğu vakit bunu ikamet ettiğiniz yerdeki emniyet yetkililerine bildirmeniz gerekecek.

Bu formda ne gibi maddeler var?

İşitme kaybı, Baş dönmesi, Denge kaybı, Kanser, Uyku bozukluğu, Ektremite, Eklem hareketlerinde kısıtlılık, Kas hastalığı, Şeker hastalığı, Kalp-damar, Organ yetmezliği, Sinir sistemi hastalığı, Epilepsi(sara), Ruh hastalığı, Alkol bağımlılığı, Madde bağımlılığı, Görme bozukluğu, Renk körlüğü, Gece körlüğü, Göz kapağında düşme, Çift görme veya şaşılık, Blefarospazm, katarakt, afaki veya progresif göz hastalığı, iki göz görüyor mu vs.

Aile hekimi sürücü olur sağlık raporu verebilir mi?

Evet verebilir. Gerek sürücü adayının beyanı, gerekse hekimin taktirine göre sürücü olur sağlık raporu verilecektir. Eğer hekim sürücü adayı için “uzman tabip değerlendirmesi gerekir” kararı verirse ilgili birimlere başvuru yaparak uzman tabip muayenesinden geçmeniz gerekecek.

Özel tertibat gerektiren araçları kullanabilmek için gerekli sağlık raporu ise il sağlık müdürlüğüne sevk edilecektir.

Özetle: Eğer ciddi bir sağlık probleminiz yoksa ve aile hekimi tarafından yapılan muayene sonucunda sürücü olur raporunuzu alabilirsiniz. Bunun yanında gözlük olmadan görme problemleri yaşıyorsanız ve gözlük ile bu problem çözülüyorsa sağlık raporuna “gözlük kullanmak kaydıyla” geçerlidir ifadesi yer alır. Aksi durumda göz hastalıkları uzmanına yönlendirileceksiniz.

Ehliyet alabilmek için zeka testi gerekiyor mu?

Medyaya yansıyan haberlerde herkese zeka testi uygulanacağı belirtiliyordu. Zeka testini uygulamak ve yorumlamak bile başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Zeka testi herkese uygulanmayacaktır. Ancak aile hekimi muayene esnasında şüphelendiği herhangi bir ruhsal bozukluk veya zeka kıtlığı şüphesi olursa alanında uzman tabiplere sevk edilecektir. Aile hekimin kendisi test yapmayacaktır.

Süregelen ciddi bir rahatsızlığım var sağlık raporu alabilir miyim?

Hekimlerin vereceği karara göre sağlık raporunu alamayabilirsiniz. Fakat tedavi olabilen bir rahatsızlık ise tedaviden sonra sağlık raporu alabilirsiniz.

Sağlık raporu için ödenecek ücretler ne kadar?

- Aile hekimi ücretsiz.( Ehliyet almanıza engel teşkil edecek bir rahatsızlığınız yoksa sağlık raporunu alabilirsiniz)

- Aile hekimi devlet hastanesine yönlendirirse tek hekim ücreti 50 TL, Üniversite ve Eğitim araştırma hastanesi tek hekim ücreti 75 TL(Aile hekimi şüphelendiği bir rahatsızlık için sizi devlet hastanesine tek hekim için yolladıysa)

- Eğer sağlık kuruluna girmeniz gerekirse Devlet hastanesi için 200 TL, Eğitim araştırma veya Üniversite hastanesinde ücret 300 TL olacak. ( Ciddi bir sağlık probleminiz var ve bunun ileri tetkikler gerektirecek durum varsa kararını kurul verecek) Kurullarda 5 tane alanında uzman hekim bulunmaktadır.

- Özel sağlık kuruluşlarının vereceği fiyatlar değişlik gösterebilir. Ücretleri öğrenebilmek için sormanız gerekir.

Aile hekimi tüm gruplar için sağlık raporu verebilir mi?

Evet verebilir. Fakat sürücünün bir rahatsızlığı varsa ve aile hekimi uzman tabibe veya kurula yönlendirilmişse sadece 1.Grup olarak ehliyet alma ihtimali bulunuyor.

Sağlık Raporu için bilmem gerekenler?

- Kan grubu kartınız varsa yanınıza alınız

- 2 adet fotoğrafı yanınızda bulundurunuz

- Gözlük veya lens kullanıyorsanız yanınızda bulunsun. Protez kullanıyorsanız bildirin.

- Sürekli kullandığınız ilaç veya süregelen rahatsızlığınız varsa mutlaka bildirin.

İş İçin Sağlık Raporu Nasıl ve Nereden Alınır?

İşe İlk Girişte ve İş Değişikliklerinde Sağlık Raporu Almak Zorunlu Mudur?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işverenler, çalışanlarının iş yerinde maruz kalabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak zorundadır. Bu sebepten dolayı çalışanlar ilk işe gireceklerinde, yaptıkları iş değiştiğinde, iş kazası veya meslek hastalığı veya sağlıksal sebeplerden tekrarlanan işten uzaklaştırılma gibi durumlar yaşanırsa işe dönüşlerde, işveren talep ederse doktor raporu almak zorundadırlar. İşe ilk girişte alınan sağlık raporu ise işçilerin başlayacakları işin niteliklerine uygunluğunu tespit ederek, risklerin ortaya konulmasını sağlamaktadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını gösteren sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Peki iş için sağlık raporu nereden alınır?

İş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sağlık raporu almak işini bir düzene koyabilmek ve yasak savmak kabiliyetinden bir ayrıntı olmaktan çıkartılması amacıyla yeniden düzenlendi. Kanun kapsamında sağlık raporlarının işyeri hekimlerinden alınması esasını getirdi. Şayet işyeri hekimi tarafından verilmiş olan sağlık raporuna itiraz etmek isterseniz, itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan hakem hastanelerinden yapılacak. İtiraz sebebiyle hakem hastanelerinden çıkacak sonuç ise kesin karar olarak kabul edilmektedir.