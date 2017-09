MEB son dakika ehliyet sınav tarihi ne zaman? Ehliyet randevu alma kimlik yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Ehliyet almak isteyenler yada var olan ehliyet kartını yeniletmek isteyenler için "ehliyet randevu alma" işlemi hakkında bilgileri bu haberimizde derledik. Aynı zamanda sürücü belgesi almak için kurslara kayıt olanlar için geçmiş yıllarda çıkmış soru ve cevaplarına ulaşabileceğiniz linki buradan bulabilirsiniz. Sürücü belgesi diğer adıyla ehliyet her türlü aracı kullanmamızı sağlayan belgedir. Ehliyet almak için önce kursa gidilir ardından yazılı ve uygulamalı sınava girilir. Sınavda başarılı olanlar ehliyet almaya hak kazanır. Uzun zamandır yapılan çalışmaların ardından ve pilot illerde yapılan denemelerin ardından vatandaşlar yeni çipli ehliyetlerine kavuşuyorlar. Ancak vatandaşlar yeni çipli sürücü belgeleri hakkında halen çok az bilgiye sahipler. Örneğin yeni çipli ehliyet nasıl alınır, eski sürücü belgesi ile yeni çipli ehliyet nasıl değiştirilir? Ehliyet sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenir. Daha önce yılda 6 defa gerçekleştirilen ehliyet sınavları yapılan değişiklik ile 5 defaya düşürüldü. Ehliyet sınavına girecek olan adaylar sınav giriş yerlerini Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden öğrenebileceği gibi sürücü kurslarından da öğrenebilirler. Sınavdan yeterli puanı alan adaylar stajyer ehliyet sahibi olurlar. Gerekli şartların yerine getirilmesi ile de adaylar normal ehliyetlerine kavuşurlar. Peki ehliyet yenileme işlemi ve randevu işlemi nasıl yapılır?



EMNİYET RANDEVU NASIL ALINIR?



2017 yılı öncesinde her ilin ayrı randevu sayfası bulunuyordu. Türkiye genelinde BÜTÜN RANDEVULAR üst kısımda verdiğimiz linkten alınacaktır. Randevu alabilmeniz için öncelikle İL seçmeniz gerekiyor. İL seçtikten sonra randevu veren İlçe Emniyet Müdürlükleri görünmektedir.



Boş kontenjanı olan ve size uygun İlçe Emniyet Müdürlüğünü seçiniz. Randevu tarihi ve boş saati belirleyip tıkladığınız zaman açılan ekranda kimlik bilgilerinizi, cep telefonu numarası, mail adresini girmeniz ve randevuyu onaylamanız gerekecek.



Bilgilerinizi girdikten sonra sistem mailinize onaylama linki yollayacak, mailinize gelen onay linkine tıkladığınız zaman yeni bir sayfa açılacak ve size tekrar TC kimlik numaranızı soracak. TC kimlik bilgilerinizi girip "Onaylıyorum" butonuna tıkladığınız zaman randevunuzu almış olacaksınız. Sistem size referans kodu verecek. O kodu mutlaka bir yere yazın. Bunun yanında EGM sayfası üzerinde ehliyet randevu sorgulama yaparak randevunuzun doğru olduğunu teyit edebilirsiniz. Mail ve telefon bilgilerinizi hatasız girmeniz gerekmektedir.

Ehliyet teorik sınavları daha önceden 3 aşamalı olarak yapılmaktaydı. Bunlar trafik, ilk yardım ve motor olmak üzere bu bölümlerin sınavlarına girilmek zorundaydı. Ve bu tek bir sınavda 30’ar soru olmak üzere bölümler ayrı ayrı değerlendirilmekteydi. Ancak günümüzde bu 3 aşamayı aynı sınavda birleştirilmiş olup, sınav sonuçları da bir bütün şekilde tek bir sonuç olarak hesaplanmaktadır. Soru sayısı 60’tan 50’ye düşürülmüştür. Bu şekilde ehliyet teorik sınavı uygulaması yapılmaktadır. Bu sınavdan başarılı sayılıp direksiyon sınavına girmeye hak kazanmak için 70 puan ve üzeri bir puan almanız gerekmektedir.



Yeni müfredatın gelmesi ile birlikte kurs fiyatlarında da %15 oranında bir artış olduğu bilinmektedir. Bu yeni müfredata göre stajyer ehliyeti denen bir ehliyet türü de karşımıza çıkmıştır. Bu stajyer ehliyeti nedir diyecek olursanız; ehliyet almak isteyen adayın yine aynı şekilde teorik derslere girmesi ve bu derslerin sınavında başarı göstermesi ile başlayıp direksiyon derslerini aldıktan sonrasında direksiyon sınavına girip, başarı sağlayan adaylara geçici olarak verilen ehliyet türüdür.



2017 EHLİYET SINAV TARİHLERİ



MTSKS-1 / 11 Şubat 2017 (saat 14.00)



MTSKS-2 / 20 Mayıs 2017 (saat 14.00)



MTSKS-3 / 29 Temmuz 2017 (saat 14.00)



MTSKS-4 / 7 Ekim 2017 (saat 14.00)



MTSKS-5 / 23 Aralık 2017 (saat 14.00)



DİREKSİYON SINAVI



Ehliyet sınavından geçerli puanı alanlar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavından başarılı olunması için en az 70 puan alınması gerekir. Direksiyon sınavında aday ile birlikte görevli kişiler araca biner. Aracın kalkışından aynaların kontrolüne, adayın heyecanından aracı kullanış biçimine kadar pek çok noktada aday incelenir. Yapılan inceleme sonucunda her hata için puan kesilir. Adayların direksiyon sınavından yeterli puan alabilmeleri ve başarı ile geçebilmeleri için heyecanlarını kontrol altına almaları gereklidir.









Bunun dışında gerekli trafik kurallarına da uyulması gerekir.



Direksiyon sınavında puan kesilmesine neden olan bazı hatalar;



-Hız kurallarına uyulmaması



-Direksiyon hakimiyetinin tam olarak sağlanamaması



-Trafikte araç geçiş kurallarına uyulmaması



-Başka bir aracı sollarken geçme kurallarının ihlal edilmesi



-Aşırı heyecan ve telaş



-Aracın eğimli yolda düzgün bir şekilde hareket ettirilememesi



STAJYER EHLİYET UYGULAMASI



Ehliyet sınavı sonucunda yeterli puanı alan adaylar, stajyer sürücü olmak için hak kazanır. Stajyer ehliyet alan adaylar, iki yıl stajyer olarak kalırlar. İki yıl süre içerisinde belirlenen trafik kurallarına uyulmaması halinde adayın ehliyeti iptal edilir. Ehliyet iptali için adayın 75 ceza puanı alması yeterlidir. Örneğin; kırmızı ışık ihlali 20 puan, hız sınırının aşılması 10 puan, emniyet kemerinin bağlı olmaması 15 puan ve park yasağına uyulmaması 20 ceza puanı getirir. Stajyer olarak bulunulan iki yıllık süreçte gerekli şartları taşıyan adaylar, trafik tescil şubesine giderek normal ehliyetini alabilir.







EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARLAR NELERDİR?



Ehliyet alacak olan kişilerde aranan şartlar genel olarak şu şekilde belirtilmiştir;



Alınacak olan ehliyet sınıfına bağlı olarak gerekli olan yaş şartının sağlanmış olması gerekmektedir.



Alınacak olan ehliyet sınıfına bağlı olarak gerekli olan öğrenimi tamamlamış olmaları gerekmektedir. Öğrenim şartı;



F sınıfı ve G sınıfı sürücü belgeleri için ilkokul eğitimini tamamlamış olmaları,



M sınıfı, A1 sınıfı, A2 sınıfı, A sınıfı, B1 sınıfı, B sınıfı, BE sınıfı, C1 sınıfı, C1E sınıfı, C sınıfı, CE sınıfı, D1 sınıfı, D1E sınıfı, D sınıfı, DE sınıfı sürücü belgeleri için en az ortaokul eğitimini ya da 8 yıllık temel eğitimi tamamlamış olmaları gerekmektedir.



Sürücü belgesi almak isteyen adayların araç kullanımı için yeterli bedensel ve ruhsal sağlığa sahip olmaları ve sağlıklı olduklarına dair sağlık raporunu belgeli olarak sunmaları gerekmektedir.



Sürücü belgesi almak isteyen sürücü adayının Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen durumlardan dolayı hükümlü olmamaları gerekmektedir. Belirtilen durumlar şu şekildedir;



403. ve 404. maddelerde belirtilen hallerden dolayı iki defadan fazla hüküm giymemiş olmaları,



572/2-3 maddesinde belirtilen hallerden dolayı iki defadan fazla hüküm giymemiş olmaları,



1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Kanunu’nda yer alan 28. ve 29. maddelerde belirtilen hallerden dolayı hüküm giymemiş olmaları,



6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu’nda yer alan 12. maddenin 3. ve takip eden fıkralarında ifade edilen hallerden dolayı hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir.



Kişinin daha önce verilmiş olan aynı sınıf sürücü belgesine sahip olmaması ya da bu belgelerin geri alınmış olmaması gerekmektedir.



Sürücü belgesi için başlıca şartların tamamlanmasının ardından geriye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bir sürücü kursuna kayıt yaptırmaları ve sürücü kurslarından aldıkları eğitim sonrasında yapılan teorik ve uygulamalı sınavları başarılı şekilde geçerek sertifikalarını almaları gerekmektedir.



EHLİYET SINAV HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?



2017 yılı için belirtilen ehliyet harç ücretleri aşağıdaki gibidir;



A1, A2 ve A Sınıfı için ödenmesi gereken harç ücreti 133,70 lira

B Sınıfı için ödenmesi gereken harç ücreti 402,90 lira

F Sınıfı ve H Sınıfı için ödenmesi gereken harç ücreti 133,70 lira

Diğer ehliyet sınıfları için ödenmesi gereken harç ücreti 672,70 lira

Uluslararası Sürücü Belgesi için ödenmesi gereken harç ücreti 268,50 lira

Sürücü Belgesi Kartı için ödenmesi gereken harç ücreti 128,50 lira olarak belirlenmiştir.



Toplamda;



A1, A2 ve A Sınıfı için ödenmesi gereken tutar 262,20 lira

B Sınıfı için ödenmesi gereken tutar 531,40 lira

F Sınıfı ve H Sınıfı için ödenmesi gereken tutar 262,20 lira

Diğer Ehliyet Sınıfları için ödenmesi gereken tutar 800,60 lira olmaktadır.



EHLİYET SINAVI KİM TARAFINDAN YAPILMAKTADIR?



Ehliyet sınavları Emniyet Müdürü’nün isteği ve Vali’nin onay vermesi ile yapılmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı bulunan kuruluşların yapacak olduğu sınavlar için Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından teklif verilmesi ve teklifin Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın onay vermesi sonrasında kuruluşların bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ya da Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.







EHLİYET SINIFLARI NELERDİR?



Her araç tipi için tek ehliyet yeterli olmuyor. Yani kişilerin kullanacak oldukları araca bağlı olarak farklı sınıf ehliyete sahip olmaları gerekiyor. Aynı ehliyet sınıfı hem otomobil hem de kamyon için geçerli olamıyor. Ehliyet sınıflarının hangileri olduğu, gerekli olan yaş şartı ve tecrübe aşağıda belirtildiği gibidir.



Ehliyet sınavı eskiden olduğu gibi Trafik, Motor ve İlk Yardım derslerinden ayrı ayrı yapılmamaktadır. Düzenlenen yeni sisteme göre tek sınav şeklinde yapılmaktadır. Sınavda toplamda 50 soru yer almaktadır. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yani soru başına 2 puan verilmektedir. Sınavda verilen 3 yanlış cevap karşılığında 1 doğru cevap silinmektedir. Teorik derslerden yapılan sınavda ve direksiyon sınavında başarısız olunması halinde 4 sınav hakkı bulunmaktadır. Başarısız olunan ya da girilmeyen her sınavda 1 sınav hakkı kaybedilir. Teorik sınavdan ve direksiyon sınavından başarılı olunması için minimum 70 puan alınması gerekmektedir.



EHLİYET SINAV SONUÇLARI



Yapılan ehliyet sınavı sonuçları teorik sınavda 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sonuçların açıklanması ile adaylar Milli Eğitim Bakanlığı’na ait internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları bilgilerini girerek sınav sonuçlarına ulaşabilmektedirler. Direksiyon sınavı sonuçları ise sınav komitesi tarafından sürüş anında verildiği için sınav gününde ya da ertesi gün öğrenilebilmektedir.



EHLİYET PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Ehliyet sınavından alınacak puanı sınavda vermiş olunan doğru cevap sayısının tahmin edilmesi ya da soruların açıklanması ile belirleyerek hesaplanabilir. Sınavdan başarılı olunması için en az 35 doğru cevaba ulaşılması gerekir. Doğru cevap sayısının bilinmesi ile hesaplama aracını kullanarak sınavdan kaç puan alınacağı öngörülebilir. Ehliyet sınavından kaç puan alacağını hesaplama aracı ile öğrenmek isteyen kişi doğru sayısını yazıp hesaplama butonuna basması yeterlidir.