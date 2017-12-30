23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları ve cevapları MEB son dakika Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı MEB son dakika 23 Aralık 2017 Ehliyet Sınav soruları ve cevapları merakla araştırılıyor. Peki Ehliyet sınav sonuçları açıklanma tarihi için kesin tarih ne zaman? 2017 Ehliyet ve Direksiyon sınavları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika Ehliyet sınav sonuçları açıklaması ne yönde oldu? MEB’in MTSAS takviminde yayınladığı duyuruya göre 23 Aralık Ehliyet sınavı sonuçları, 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. Resmi internet sayfası üzerinden sonuçlar kimi zaman sürücü kursları tarafından sms yoluyla da iletilebiliyor. Peki Ehliyet sınav sonuçlarında başarısız olanlar ne yapacak? Ehliyet sınav sonuçlarında başarılı olursan ne yapılacak? Her yıl beş kez düzenlenen ehliyet sınavının sonuncusu 23 Aralık Cumartesi günü gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavda çıkan soruları ve cevap anahtarını ÖDSGM (Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) sayfası üzerinden yayımladı. İşte merak edilen Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı MEB son dakika 23 Aralık 2017 Ehliyet Sınav soruları ve cevapları haberimizde sizlerle…

EHLİYET SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

MEB’in MTSAS takviminde yayınladığı duyuruya göre 23 Aralık Ehliyet sınavı sonuçları, 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. Resmi internet sayfası üzerinden sonuçlar kimi zaman sürücü kursları tarafından sms yoluyla da iletilebiliyor.

EHLİYET SINAVLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, sınavlar için dijital devrime hazırlanıyor.

Gelecek yıldan itibaren tüm motorlu taşıt sürücü kursu sınavları ile açık ortaokul ve lise sınavları, 81 ilde 124 e-sınav merkezinde yapılacak. Kalkınma Bakanlığı da e-sınav uygulamasının yaygınlaştırılmasına katkı verecek.

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı, halen 29 il merkezinde 32 salonda yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 92 merkez daha açılacak.

İlk etapta il merkezlerinde kurulacak e-sınav salonlarının, ilerleyen dönemde nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerde de açılması planlanıyor. Bu merkezler, yüksek teknoloji ve akıllı cihazlarla donatılarak, her biri bin kişinin aynı anda sınava gireceği şekilde tasarlanacak.

Engelliye özel tasarım

Bakanlığın ilk kapsamlı elektronik sınav merkezi, Ankara'nın Çiğdem Mahallesi'nde kurulacak. Bin kişi kapasiteli merkez, önemli bir boşluğu dolduracak.

Sınav merkezlerindeki masa, sandalye ve bilgisayarlar, engellilerin erişimi ve konforu düşünülerek tasarlanıyor. e-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak.

Yapılan dijital yenilikle vatandaşların istedikleri zaman diliminde işlerini aksatmadan sınava girebilmelerine imkan sağlanacak.

Hatalar en aza inecek

Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek. Sınav bitiminde sonuçlar hemen öğrenilebilecek.

Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzüyle adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan kurtulacak.

Yeni uygulama, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetlerin düşmesini de sağlayacak.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınavdan 70 ve üstü alan adaylar direksiyon sınavına girebilecek. 4 Ocak'ta açıklanacak olan sonuçlardan sonra en genç iki hafta içinde direksiyon sınavı yapılacak.

EHLİYET SINAV YORUMLARI

Yorumlar yapıldıkça sayfamız içerisine eklenecektir.

Nazlı: Ya sanki ehliyet sınavı değilde İran'a tır şoförü alımı..

Mehmet ÖLKER : Bir ehliyet sınavı yapmışım ama kesin geçtim ya

Pınar Uzkuç: Ayaklı ehliyet sınavı çıkmış sorular test kitabına döndüm.Meb artık beni sal gözünü seveyim

Furkan Mente: Ehliyet sınavı değil , tıp sınavı

Gulfidan YORGUN: Ehliyet sınavı gelmiş geçmiş en kazık soruları çözdüm geçtik mi acaba.

Mehmet Yusuf Suna: Ehliyet sınavı başarıyla sonuçlandırıldı +80 geliyor at fava bekle motor gene beni kurtardı evet akuyu aynı amper yerine büyük ile değiştirirsek elektrik devresi yanar motor mars donmuyorsa ama çalışmıyorsa yakıt bitmiştir dönüyor ama çalışmıyor yaği kontrol et

Mert Güngör: Ehliyet sinavi harika gecti umarim guzel sonuçlanır.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıdaki gibi..

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmak.

d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporualmış olmak.

e. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

EHLİYET SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Özel MTSK Müdürlüğünün yapacağı işlem arasında, “Kursiyerin, sınava gireceği yerin adresini, salon sıra numarasını gösteren “renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi” ni sistemden almak, onaylamak, Özel MTSK müdürlüğünün bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylattıktan sonra sınav tarihinden önce kursiyere imza karşılığı teslim etmek. Sistemden alınan “renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi” ni kursiyerlere teslim ederken sınav sırasında yanında cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları bulundurmama konusunda hazırlanmış olan taahhütnameyi imzalatmak” yer almaktadır.

Sınav giriş belgesi, renkli ve fotoğraflı olup söz konusu belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alır. Kursiyer, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın ve benzeri) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi ve ÖDSGM’ nin uygun görüşü ile kursiyerin sınav yeri değiştirilebilir.

b. Her sınav için yeniden düzenlenen sınav giriş belgesinde Özel MTSK müdürlükleri adı ile sınav tarihi, saati, sınava gireceği ders ve kaçıncı sınav hakkını kullandığı, sınava gireceği sürücü belgesi sınıfı ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

c. İlçe millî eğitim müdürlüğü, Özel MTSK müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden fotoğraflı olarak alınacak olan sınav giriş belgesi ile ilçe millî eğitim müdürlüğü İLSİS veri tabanındaki fotoğrafın uyumunu kontrol ettikten sonra fotoğrafın üzerini kapatmayacak şekilde sınav giriş belgesini mühürleyecektir. Özel MTSK müdürlüğü de sınav giriş belgesini mühürleyerek imza karşılığı kursiyere teslim edecektir. Böylece fotoğraflı sınav giriş belgesi üzerinde iki adet mühür bulunacaktır.

ç. Kursiyerlere ayrıca renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

d. Kursiyerin sınavdan önce sınava gireceği binaya giderek, sınav salonunu görmesi önerilmektedir.