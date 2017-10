Ehliyet sınav sonuçları MEB son dakika 7 ekim MTSKS ehliyet sonuç sorgulama ekranı meb.gov.tr

Ehliyet sınav sonuçları açıklanması bekleniyor. 7 Ekim 2017 ehliyet sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 7 Ekim ehliyet sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. Ehliyet Sınav Sonuçlarına ulaşmak isteyen öğrenciler online olarak bu işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Ehliyet Sınav Sonuçları resmi MEB adresi üzerinden sizlerin erişimine sunulmaktadır. Ulaşım her vatandaşın kullandığı en önemli haklardan biridir. Günlük hayatta bir çok insan ulaşımdan faydalanmaktadır. Bu ulaşım bazen araç olsa da bazen de stres kaynağı olabilmektedir. Ülkemizde büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların en büyük stres kaynaklarından biri trafiktir. Bu stresi kaldırmak için uzmanlar her ne kadar toplu taşıma araçlarının kullanımına teşvik etse de toplu taşıma araçlarındaki konforsuzluk vatandaşları bu çözümden uzak tutmaktadır. Vatandaşlar da artık çözümü kendileri üretmektedirler. Çözümü bireysel araç kullanımında bulan vatandaşlar aslında trafik yoğunluğuna daha da yoğunluk katmaktadırlar. ancak ulaşımın konforluğu açısından insanlar bu yolu tercih etmektedirler. Araç kullanımı bazen stresli durumlara yol açabilir. MEB ehliyet sınav sonuç sayfasını sürekli ziyaret eden vatandaşlar net tarihi merak ediyor. MTSKS (Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavı) 7 Ekim ehliyet sınav sonuçlarını merak ediyor. İşte MTSKS ehliyet sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detayları...



7 EKİM EHLİYET SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2017 takvimine göre binlerce sürücü adayının girdiği MTSKS 7 Ekim tarihli ehliyet sınavı sonuçları 19 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak. Adaylar ehliyet sınav sonuçlarını MEB internet sitesi http://www.meb.gov.tr/ üzerinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. 7 Ekim ehliyet sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz MEB ile birlikte aynı anda haberimizdeki linkten öğrenebileceksiniz.



SINAVDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALINMASI GEREK?



Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ODSGM ( Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) üzerinden erişime açıldı. Ehliyet sınavından en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girebilecek. Direksiyon sınavından da en az 70 puan alanlar, stajyer ehliyet sahibi olacaklar.







DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?



07 Ekim 2017 tarihinde MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavı 19 Ekim'de itibariyle açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken, bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün arasında düzenleniyor. Yani ehliyet sınavını başarılı bir şekilde geçen öğrenciler bir an önce direksiyon sınavına hazırlanmaya başlamalı.



SENENİN SON EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?



MTSKS 2017-5 Sınavı ise 23 Aralık 2017 tarihinde saat 14.00'da yapılacak ve sınav sonuçları 04 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.



SINAVLARI KAZANDIKTAN SONRA EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER



Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıdaki gibidir;



a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.



b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.



c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)



ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.



d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.



e. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.



f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.



g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.



ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.



Özellik ile trafik kuralına uymayan araçların varlığı sadece o araç sahibinin canını değil aynı zamanda diğer trafikteki araçların canını da tehlikeye atmaktadırlar. Bu nedenden dolayı vatandaşların trafiğe daha bilinçli bir şekilde çıkmaları gerekmektedir. Devlet ehliyeti olmayan vatandaşlara araç kullanım hakkı tanımamaktadır. Eğer araç kullanmak istiyor ve on sekiz yaşınızı doldurmuş iseniz öncelik ile bir ehliyet belgesi almanız gerekmektedir. Bunun için ise önce MEB e bağlı olan bir sürücü kursuna kayıt olmanız gerekmektedir. Bu kayıt işlemin ardından ise derslere devamlılık göstererek sınavda sizlere sorulacak bilgileri öğrenmenizi sağlayacaktır. Eğitim sürecini tamamladıktan sonra ehliyet sınavına girerek ve yeterli puanı alarak ehliyet sınavını başarılı bir şekilde geçmiş saylıacak ve ehliyet belgesine sahip olabileceksiniz. Ehliyet sınavları uzun yıllardır iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama yazılı aşamadır. Sürücü kursundan öğrenilen sözel bilgiler ile sizleri bu sınava tabii tutacak olan MEB ehliyet sınav sonuçlarınızın 70 ve üzeri puanlarda olduğunu tespit ederse sizlere ikinci aşamaya girmeye imkan tanımaktadır.







Eğer yetmiş puanı geçemezseniz bir sonraki sınav döneminde tekrar aynı sınava girmek durumunda kalacaksınızdır. İlk aşamadan oluşan ehliyet sınav sonuçları ikinci aşamaya geçmeden açıklanmaktadır. İkinci sınav ise adayların uygulamalı bir şekilde aldığı direksiyon eğitiminden ibarettir. bu sınav uygulamalı bir sınavdır. Bu sınavda kişinin aracı kurallara uygun bir şekilde kullanıp kullanmadığına bakılır. Eğer kişi bu sınavdan heyetten çıkan kararla 70 ve üzeri alabilmiş ise başarılı sayılmaktadır. Ve böylelikle ehliyet sınav sonuçlarına bakılarak ehliyet belgesi almaya hak kazanır.

Bu yıl 7 Ekim tarihinde gerçekleşen sınavları MEB düzenlenmektedir. Sınava giren sürücü adayları için meraklı bekleyiş bugün sona erdi. Bugün açıklanan sınav sonuçları ile artık vatandaşlar ehliyet sınav sonuçlarına ulaşabileceklerdir. Online olarak ulaşabileceğiniz ehliyet sınav sonuçlarına ,MEB in resmi web adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.