Ehliyet sınav soruları ve cevapları erişime açıldı mı 7 Ekim 2017 ehliyet sınavı sonuçları açıklandı mı meb.gov.tr

7 Ekim 2017 ehliyet sınav soruları ve cevapları heyecanla bekleniyor. Sınavdan hemen sonra bir kaç gün içerisinde erişime açılması beklenen ehliyet sınav soruları ve yorumları ile ilgili detayları bu haberimizden takip edebilrsinz. Ehliyet sınav yerleri ile ilgili MEB son dakika açıklamasında bulundu. Ülkemizde belirli zaman aralıklarında çok çeşitli sınavlar yapılır. Türkiye genelinde yapılan sınavlardan biri de ehliyet sınavlarıdır. Ehliyet almak isteyen kişiler sürücü kurslarına yazılarak sınavlara hazırlanırlar. Hazırlandıkları bu sınavlar sonucunda da ehliyet alabilmeleri için sınavlara tabi tutulurlar. Bu ehliyet sınavlarına katılmaları için bazı şartlar vardır. Vatandaşların ehliyet sınavlarına katılabilmeleri için bazı yaşları geçmiş olmaları gerekir. Bu yaş sınırlarını geçen kişiler ehliyet almak için yeterli yaşa ulaşabilirler. Ardından da belirli bir zaman boyunca sınava hazırlanırlar. Yapılan ilk ehliyet sınavı yazılı sınavdır. Bu yazılı sınavda 100 puanlık sorular sorulur. Ehliyet sınavı çıkmış sorular ve cevapları bu sayfada. 7 Ekim 2017 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavına girecek binlerce kişi önceki dönemlerde çıkmış sorular ve cevapları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavı soruları ve cevapları, MEB bünyesinde yer alan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü odsgm.meb.gov.tr sayfasında yayınlanıyor.







Trafik kuralları, bazı önemli bilgiler, araç bilgileri gibi tanım ve benzeri sorular sorulur. Adayların bu sınavdan gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve de başarılı olarak gözükebilmeleri için en az 70 puan almaları gerekir. Bu 70 puan barajını geçemeyen adaylar ikinci kez ve yazılı sınava girmek zorunda kalırlar. Aynı zamanda bu sınavdan daha önce yeteri başarıyı gösteren kişiler hangi seviyede ehliyet almak isterlerse o seviye de olan uygulamalı sınava girmeleri yeterli olur. Ehliyet sınavları içerisinde düzenlenen bu sınavlardan örneğin daha önce motor ehliyeti almış olan kişiler araç ehliyeti almak isterlerse tekrardan yazılı sınava girmelerine gerek kalmayacaktır. Bu kez sadece uygulamalı sınava girmeleri yeterli olur. İşte bu şekilde ehliyet alınır. Uygulamalı sınav da ise sürüş teknikleri incelenir. Uygulamalı sınava geçiş yapmak isteyen kişilerin yapmaları gereken tek şey bu sınava başvuru yapmak ve de gerekli ücreti ödemektir. Bu ücreti ödedikten sonra artık adaylar uygulamalı sınavlara da giriş yapabilirler.



Uygulamalı sınava giriş yapan adaylar araç kullanımında oldukça dikkatli olmaları gerekir. Uygulamalı sınavı da geçtikten sonra artık adaylara stajyer olarak ehliyet verilir. Bu ehliyet onların iki yıl boyunca yaptıkları hata toplamlarında ellerinden alınabileceğini gösterir. Adaylar trafik kurallarına uymadığında puanlarından belirli düzeyde düşerler. Ona göre iki yıl içerisinde ehliyetleri yaptıkları hatalara göre ellerinden alınabilir. Bu konuda kişilerin özverili davranmalı gerekir. Ehliyet sınavı yazılı olan kısmı ekim ayın başında 7 Ekimde yapıldı. Ehliyet sınav sonuçları ise halen daha açıklanmamıştır. Ehliyet sınav sonuçları açıklandığında adaylar ÖSYM sonuç açıklama sisteminden öğrenebilirler. Bu nedenle öğrencilerin yapacak oldukları herhangi bir işlem sonucunda ehliyet sınav sonuçları hakkında bilgi alabilirler. Yapılan açıklamalarda 21 Ekim tarihinde sonuçlanması beklenen ehliyet sınav sonuçları henüz belirlenmemiştir. Ancak çok yakın zamanda ehliyet sınav sonuçlarının açıklanması beklenmektedir.





EHLİYET SORULARI

Haberimiz içerisindeki link üzerinden 2017 yılında yapılan sınavların sorularına ve cevaplarına ulaşabilirsiniz. 11 Şubat'ta yapılan sınavdan alınan soru örnekleri aşağıda yer alıyor.

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

Kırıklara yerinde müdahale etmesi

Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi

Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması

Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması

Soru2

Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

Mide

Böbrek

Akciğer

Pankreas

Soru3

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Su kaybı

Oksijensizlik

Beslenme yetersizliği

Karbonmonoksit eksikliği

2017 YILI EHLİYET SINAV TAKVİMİ

Ehliyet sınavı senede beş kere yapılmaktadır. İlk sınav Şubat ayında, ikinci sınav ise Mayıs ayında gerçekleştirildi.

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

EHLİYET SINAVINA KAÇ KERE GİRİLİR?

Ehliyet sınavına girmek isteyen sürücü adayları toplamda 4 defa teorik sınava, 4 defa uygulama sınavı (direksiyon sınavı) girme hakkı vardır. Eğer aday sınav döneminde mazeretsiz şekilde sınava girmezse bir hakkını kullanmış sayılmaktadır. Sınava mazereti nedeniyle giremeyen adayların durumu yönetmelikte belirtilmiştir. Eğer sürücü adayı 4 sınav sonucunda başarısız olursa, kursu tekrar etmek zorunda kalır. Teorik sınavda başarılı olan adaylar 4 defa direksiyon sınavına girme hakkına sahip. Direksiyon sınavında 4 defa başarısız olunduğu takdirde kursa, direksiyon eğitim ücretini ödeyerek ve zorunlu direksiyon eğitim saati doldurularak 4 defa daha sınava girme hakkı verilecektir. Tüm bunlar göz önüne alındığında sürücü adayı 4 defa teorik sınava, teorik sınavdan başarılı olduktan sonra, 4+4 toplam 8 defa direksiyon sınavına girebilir.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıdaki gibi..

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmak.

d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporualmış olmak.

e. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.



EHLİYET SINAV SORULARI YENİ MEVZUATA GÖRE DÜZENLENDİ



Milli Eğitim Bakanlığınca, ehliyet alacak adaylara uygulanan teori sınavının soruları yeni mevzuata göre güncellendi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet alacak adaylara uygulanan teori sınavının soruları, yeni mevzuata göre güncellendi. MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda Trafik Mevzuatı Komisyonu tarafından ehliyet alacaklar için uygulanacak teori sınavı soruları, güncel öğrenim programlarına uygun olarak yeniden düzenlendi ve farklı soru teknikleri ile görsellerden faydalanılarak yeni sorular oluşturuldu.



Bakanlıkça, ehliyet sınavı soru havuzuna eklemeler yapılarak sayı 3 bin 250'ye yükseltildi. MEB'in soru havuzu geliştirme çalışmaları devam ederken, soru sayısının yükseltilmesi, farklı soru teknikleri ve şekilli soruların eklenmesiyle sürücü adaylarının daha önceki sınavlarda çıkmış sorularla karşılaşma ihtimali de düşürüldü.



Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor.



EHLİYET SINAVINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR



2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle ehliyet sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı sona erecek, adaylar soruları bilgisayar üzerinde yanıtlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce, pilot uygulama olarak 28 ildeki 32 e-sınav salonunda gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"larının, bu yıl sonuna kadar 81 ilde yapılması sağlanacak.



Daha önce Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Malatya, Eskişehir, Bursa, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Balıkesir, Denizli, Düzce, Konya, Afyonkarahisar, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ'da bulunan e-sınav merkezlerinin tüm illerde faaliyete geçmesiyle 2018'den itibaren motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapılması uygulaması sona erecek.



Yurt geneline yaygınlaştırılacak e-sınav salonlarında, yılda 4 milyon 298 bin 770 adayın sınava girmesi öngörülüyor. Adaylar, yeni uygulamayla elektronik ortamda görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatı bulacak.



HATALAR EN AZA İNECEK



E-sınav uygulaması sayesinde, adaylar randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek, sınav bitiminde sonuçlarını hemen öğrenebilecek. Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan kurtulacak. E-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak. Yeni uygulama, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetlerin düşmesini de sağlayacak.