Ekmek parasına rakipleri göz dikti

Türkiye genelinde 200 gramlık standart ekmek fiyatının 1.50 TL’ye çıkarılması gündemdeyken, Bursa’da bir fırıncı 400 gram ekmeği 1 liradan yani meslektaşlarının yarısından da ucuz sattığı için dava edildi. Mustafakemalpaşa’da, 40 yıldır fırıncılık yapan ve vatandaşa hem ucuz hem kaliteli ekmek yediren Kazım Balaban’ı, diğer fırıncılar haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi. Dava açılmasının ardından bir bilirkişi görevlendirildi. Bilirkişi raporunda ‘Balaban’ın 1 liraya sattığı ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğu’ vurgulandı. Ayrıca fırının mülkü Balaban’a ait olmasına rağmen raporda günlük kirası 135 lira gösterildi.

MALİYETİMİZ DÜŞÜK

Unu yüklü miktarda ve nakit aldıkları için maliyetin düştüğünü, işyerinin mülkünün kendisine ait olduğunu ve sadece kendi fırınında elden satış yaptığını ifade eden Kazım Balaban, “Düşük maliyeti vatandaşın lehine kullanıyoruz. Ekmeği ucuza satıyoruz. Ben kar ediyorum. Kendime özel imalatım var. 400-450 gram ekmeği 1 liraya satıyoruz” dedi. Bilirkişinin 1 liraya satılan ekmeğe, 1 lira 65 kuruşluk maliyet çıkarttığını vurgulayan Balaban tepkisini şöyle dile getirdi: “O rapora göre, her ekmekte 65 kuruş zarar ediyorum. Günde bin 500 ekmek çıkarttığımı farz edersek günde bin lira zarar ediyorum. Ayda 30, yılda 365 bin lira zarar çıkıyor.Ama ben zarar etmiyorum. Rapora itiraz ettim. Ticaret Bakanlığı’ndan bu işin düzenlenmesini istiyorum. Ekmek fiyatları serbest bırakılması lazım. Herkes maliyetini ona göre yapsın, vatandaş tercih etsin. Bilirkişi bana sormadan rapor yazdı.”