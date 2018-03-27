Elazığ’da 1 metre 20 santimlik turna yakaladılar
Elazığ’da balıkçılar 1 metre 20 santim boyunda ve 38 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.
- İHA
Elazığ balıkçıları tarafından Keban barajında büyüklüğüne nadir az rastlanan 1 metre 20 santimetre boyunda ve 38 kilogram ağırlığın da turna balığı yakalandı. Yakalanan turna balığı, bir balıkçıda satışa çıktı. Deve turna vatandaşların da ilgisini çekti.
Keban'da öğrenciliği geçtiği için Keban Baraj gölünde çıkan balıkların her türlüsünü gördüğünü belirten Talat Aksoy, o dönemlerde bu uzunluk ve ağırlıkta çok balık çıktığını ancak şimdilerde nadir rastlandığı söyledi.
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