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Elazığ'da bir esnafın darp edildiği iddiaları üzerine, mahalleli caddeyi trafiğe kapattı

Elazığ'da, bir esnafın darp edildiği iddiaları üzerine, mahalleli caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine gelen Vali Vekili Mustafa Gül ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı

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İddiaya göre, Sanayi Caddesi'nde tuhafiye dükkanı işleten Ekrem Yıldırım, kavga eden Suriyelileri ayırmak istedi. Bunun üzerine Yıldırım ile Suriyeliler arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
 
Yıldırım, Suriyeliler tarafından darp edildi. Olayı gören mahalleli Suriyelilere müdahale etti.
 
Kaçan Suriyeliler, bir iş yerine sığındı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gittikçe kalabalıklaşan mahalleli caddeyi trafiğe kapattı.
 
Olay yerine gelen Vali Vekili Mustafa Gül ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

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