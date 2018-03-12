Elazığ’da çiftlik yangınında 22 bin civciv telef oldu

Olay, merkeze bağlı Kavaktepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen nedenden dolayı bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Çiftlikten dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Ancak yangında çiftlikte bulunan 22 bin civciv telef oldu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.