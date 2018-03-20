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Elazığ’da öğretmen ve arkadaşları uyuşturucu kullanırken yakalandı

Elazığ’da bir tarla içerisindeki çukurda uyuşturucu madde kullanan biri öğretmen 4 şüpheli yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yurtbaşı Beldesi Gürpınar Mahallesi Üçdutluk mevkiinde önleyici kolluk devriyesine çıktı.
 
Bu sırada ekipler, boş bir arazide çukur içerisinde birilerinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine çukura yönelen ekipler, kova diye tabir edilen yöntemle uyuşturucu madde kullanan 4 şüpheliyi yakaladı.
 
Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y., M.K., N.K. ve A.K'den bir miktar da esrar ele geçirildi.
 
Şüphelilerden A.Y 'nin beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenildi.

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