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Elazığ'da taksiyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Yusuf İzzettin Kaya idaresindeki 23 T 5538 plakalı ticari taksi, Elazığ-Bingöl karayolunun Çaytepe mevkisinde karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AAC 291 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ticari taksi bariyerlere çarptı.

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sıkıştığı araçtan AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

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