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Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun  50.kilometresinde bulunan Gülüşkür Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre,  23 TC 863 plakalı pikap ile 45 FV 030 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken pikap içerisinde bir kişi sıkıştı. Haber verilmesi üzerine  olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sıkışan şahıs vatandaşlar tarafından çıkartılırken yaralılar ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi.

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