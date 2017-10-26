Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 50.kilometresinde bulunan Gülüşkür Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 23 TC 863 plakalı pikap ile 45 FV 030 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken pikap içerisinde bir kişi sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sıkışan şahıs vatandaşlar tarafından çıkartılırken yaralılar ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi.